A 19 días de su salida de Codelco, Máximo Pacheco enfrenta dura sesión en la Cámara de Diputados
“Pero responda bien puntual”, le dijo en varias oportunidades el presidente de la comisión de Minería, el diputado nortino Cristián Tapia.
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A casi tres semanas del término de su mandato como presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco compareció ante la comisión de Minería de la Cámara, la misma que lo había citado las últimas dos semanas, pero que, por razones de agenda, no había podido asistir. “Le agradezco que haya tenido la deferencia de venir en la tercera invitación que le hacemos”, disparó el diputado republicano Ignacio Urcullú. “Durante estos cuatro años, he comparecido en 40 ocasiones en el Congreso Nacional”, marcó después el aludido.
Así, durante los 90 minutos que estuvo presente, la sesión fue particularmente tensa, donde los principales dardos vinieron desde el presidente de la instancia, el diputado Cristián Tapia, el mismo que impulsó la comisión investigadora en torno al acuerdo entre la estatal y SQM por el litio del Salar de Atacama y que, en más de una ocasión, ha cuestionado públicamente a Pacheco.
“Pero responda bien puntual”, le dijo Tapia más de una vez al exministro, quien no pudo hacer su presentación inicial de 15 minutos, luego de que por 6 votos a 5 los presentes optaran por ir directo a la batería de preguntas en carpeta.
“Se equivocan quienes pretenden instalar la idea de que Codelco es una empresa en decadencia o financieramente inviable; es un referente mundial de la minería”.
Uno de los puntos más álgidos surgió a raíz de los temas de seguridad, donde los parlamentarios apuntaron a diferencias entre los trabajadores propios y los contratistas y preguntaron por la actualización del Acuerdo Marco, un histórico convenio entre la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y las empresas contratistas de la estatal para mejorar sus condiciones.
Si bien valoró su existencia, el mandamás de la cuprera enfatizó que “Codelco no es parte de ese acuerdo, sino que actúa como facilitador y garante”. No solo eso, agregó que la Constitución “prohíbe a los parlamentarios intervenir en estas materias de cualquier forma, entonces, cada vez que se nos plantea que intervengamos en negociaciones que tienen los contratistas con sindicatos (...), es impropio”.
Respecto de la situación operacional de Codelco, Pacheco expresó que “se equivocan quienes pretenden instalar que Codelco es una empresa en decadencia o financieramente inviable” y ahondó en las razones financieras -como la falta de recapitalización por parte del Estado- y mineras que explican las cifras actuales, subrayando la caída de las leyes del mineral.
Aun así, remarcó las recientes alianzas con las mayores compañías del mundo y dijo para reforzar el punto: “¿Alguien creería que estas empresas quieren hacerse socio de una empresa en decadencia?”.
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