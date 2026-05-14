Daniela Zecchetto, presidenta de AFP Cuprum: “El desafío es implementar (la licitación de stock de afiliados) de la manera menos dañina posible”

Advirtió que el mecanismo podría tensionar el tránsito hacia fondos generacionales y afectar el objetivo de elevar la rentabilidad de largo plazo.

Toronto Canadá

Este martes finalizó el Chile Day 2026, encuentro que reunió en Nueva York y Toronto a autoridades chilenas, inversionistas extranjeros y representantes del mundo financiero, en medio de un esfuerzo del gobierno por reforzar el relato económico del país.

En ese contexto, una de las asistentes fue la presidenta de AFP Cuprum, Daniela Zecchetto, quien destacó el tono que marcó esta edición del encuentro. “Este año había un atractivo especial. Las autoridades vinieron con un relato bastante claro y optimista de lo que están haciendo y trataron de transmitir una buena imagen de Chile”, señaló en conversación con DF. Junto al gerente de inversiones de la administradora ligada a Principal, Andrés García, fueron parte de una serie de reuniones con autoridades, donde la implementación de la reforma previsional fue materia obligada.

Sobre los fondos generacionales, Zecchetto aseguró que el gobierno está “bastante consciente” de la magnitud del desafío y valoró la disposición a alinearse en el objetivo de mejorar las pensiones.

- ¿Qué le pareció la ausencia del superintendente de Pensiones en esta edición de Chile Day?

Siempre han estado los superintendentes y los reguladores acá. Yo creo que en este caso la no participación de Joaquín Cortez es entendible. Están ad portas de entregar el régimen de inversión, que ya debe estar bastante terminado, entonces efectivamente era complicado venir, ya que no se puede anticipar noticias.

“Sin prisa, pero sin pausa”: Zecchetto aseguró que la reforma previsional ya lleva cerca de un 25% de implementación.

Avance de la reforma

- ¿Cómo va la implementación de la reforma previsional?

- El año pasado ya se implementó cerca del 25%. Este año es el más importante, porque toca el grueso, que son los fondos generacionales, un cambio realmente grande. ¿Cómo va? Como dice el dicho:“sin prisa, pero sin pausa”. Vamos trabajando sin descanso, porque los plazos efectivamente son súper ajustados. Las AFP no tenemos espacio para equivocarnos o para que haya errores.

- ¿Los plazos que hoy existen para implementar los fondos generacionales son realistas?

- El reglamento de los regímenes de inversiones va a estar en septiembre, y de septiembre a abril del próximo año tenemos que tener implementados los fondos. Eso es un tiempo ajustadísimo. Ya hemos invertido en hacer nuestros sistemas flexibles, porque, por ejemplo, no sabemos si van a ser 10 fondos generacionales; en algún minuto se habló de 15. Tenemos que tener todo preparado de antemano. Pero sí se va a lograr, tenemos que lograrlo, no hay otra.

Dudas sobre la reforma

- ¿Cuáles son las principales inquietudes de los controladores de la AFP con esta reforma?

- Esta reforma tiene aspectos positivos y efectivamente es un avance. Vamos a tener más ahorro, y nosotros siempre decimos que aquí no hay balas de plata: es imposible mejorar las pensiones si no se ahorra más. En ese sentido, esta reforma aumenta el ahorro, aunque su implementación tome nueve años.

Sin embargo, mirando el largo plazo, hay temas que quedaron fuera. Por ejemplo, vamos a llegar a un 16% de cotización, pero sabemos que en países de la OCDE el ahorro previsional bordea el 18%, y considerando el aumento de la expectativa de vida, habría sido ideal que la tasa no hubiera quedado fija, sino indexada a las expectativas de vida.

- ¿Qué más faltó por abordar?

- Tampoco se revisó la edad de jubilación. Algo entendible, porque políticamente es poco atractivo de proponer, pero con la realidad demográfica actual es difícil pensar que una persona pueda ahorrar hasta los 60 años, en el caso de las mujeres, o 65 en el de los hombres, y financiar con eso una sobrevida cada vez más larga.

Sigue pendiente el problema de la informalidad laboral y las lagunas previsionales, que son una realidad en Chile. Entonces, si uno mira esto en perspectiva, fue una reforma importante y con avances relevantes, pero no incorporó todo lo que debería haberse discutido.

Como directorio, uno siempre mira no solo el cumplimiento de metas en el corto plazo, sino también la sostenibilidad en el tiempo. Y ahí todavía quedaron temas pendientes por abordar.

- ¿Cómo evalúa la licitación de stock?

- La licitación de stock apunta a generar más competencia. Nosotros competimos todos los días, pese a que haya quienes digan que no existe competencia. Pero, creemos que esta medida no es positiva para las pensiones, porque coincide con un cambio muy relevante: el paso desde los multifondos a los fondos generacionales.

La lógica de los fondos generacionales es tener una mirada de largo plazo para lograr una mayor rentabilidad. Entonces, incorporar al mismo tiempo una medida que apunta en el sentido contrario -porque obliga a rebalancear portafolios y reduce la posibilidad de mantener una mayor proporción de activos ilíquidos- termina generando tensiones con ese objetivo.

Por eso, pensamos que no es una buena idea. Ahora, el desafío es implementarla de la manera menos dañina posible, para que no termine afectando justamente el mayor retorno que se busca conseguir. Al final, la pregunta es ¿qué pesa más, una mayor rentabilidad o una menor comisión?