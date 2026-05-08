Cuatro AFP redujeron la cantidad de trabajadores al primer trimestre, pero industria fortaleció su fuerza de venta

AFP ProVida fue la que más redujo su plana laboral y reportó que la caída tuvo un impacto positivo en su gasto de personal, al igual que AFP Habitat.

Cuatro de las siete AFP del sistema previsional redujeron la cantidad de trabajadores, según cifras contenidas en sus respectivos estados financieros al primer trimeste de este año.

En detalle, ProVida bajó desde 1.498 empleados que tenía a marzo de 2025 a 1.270 en 2026; Habitat lo hizo desde los 1.629 a los 1.538; Modelo de los 607 hasta los 686; y UNO desde los 254 a los 250 en el período.

AFP ProVida, la que más redujo, señaló en su análisis razonado que la caída tuvo un impacto positivo en sus gastos de personal, los que totalizaron $ 15.027 millones al cierre de marzo, una baja de 13,3% respecto del año anterior.

Situación similar reportó AFP Habitat en su análisis razonado, ya que registró un retroceso de 10,95% en los gastos de personal, hasta los $ 12.695 millones.

A nivel industria, la reducción de personal se vio compensada por las alzas que anotaron las otras tres AFP. Capital incrementó en 71 la cantidad de trabajadores, mientras que Cuprum y PlanVital lo hicieron en 23 y en 36, respectivamente.

De este modo, la industria cerró el período con un total de 7.099 trabajadores.

Mayor fuerza de venta

Pese a la baja en el número de trabajadores, la industria de AFP anotó un incremento en la fuerza de venta. El sector anotó en su conjunto un total de 2.730 vendedores a marzo de 2026, levemente por encima de los 2.678 del mismo período de 2025.

Capital fue la que más sumó con 76 nuevos vendedores, hasta los 577, mientras que Cuprum registró 67 incorporaciones, hasta los 685.

PlanVital agregó 42 personas a su fuerza de venta, hasta alcanzar los 434; mientras que Modelo añadió a 27 vendedores a este segmento, totalizando 135. AFP UNO, que no registró vendedores al primer trimestre de 2025, ahora reportó ocho personas.

Matizaron el alza Habitat y Provida, ya que ambas redujeron su fuerza de venta en 14 y 154 personas, respectivamente. Habitat totalizó 499 vendedores, mientras que ProVida llegó a los 392.