Familia Lería Luksic se asocia con Rafael Nadal y apuestan por empresa financiera española

Un grupo de grandes fortunas e inversionistas institucionales compraron el 40% de A&G Banca Privada, una de las grandes firmas de gestión de patrimonios del mercado español.

Una compañía especializada en altos patrimonios tiene nuevos socios en su propiedad, entre ellos la familia Lería Luksic y Rafael Nadal.

Un grupo de grandes fortunas e inversionistas institucionales compró el 40% de A&G Banca Privada, una de las principales firmas de gestión de patrimonios del mercado español.

La entidad, que hasta ahora estaba controlada mayoritariamente por la familia fundadora, banqueros y empleados del banco, protagonizó una reorganización relevante de su accionariado.

Por un lado, la familia Rodríguez-Fraile —que continuará dirigiendo la entidad (Alberto Rodríguez-Fraile es presidente del banco y su sobrino Gonzalo Rodríguez-Fraile es consejero delegado)— aumenta su participación hasta el 20%, consolidándose como primer accionista con amplia distancia sobre el resto.

Otros socios estratégicos que ya tenían presencia, aunque minoritaria, en el capital del banco, también elevaron su participación. Entre ellos la familia Lería Luksic (a través del family office Wild Sur), la familia Riberas (Orilla y Ion Ion) y GPF Partners. El detalle de sus participaciones no se reveló.

En esta operación participaron relevantes patrimonios empresariales y financieros españoles, entre los que destacan la familia García Peralta (socia de Amancio Ortega en calzado) y el extenista español Rafael Nadal, a través de sus family office.

A nivel regional, entraron como nuevos accionistas algunas de las familias más activas de Latinoamérica. Por ejemplo, la familia Motta (Grupo Motta) de Panamá; la familia Losada (Grupo Gigante y Grupo Presidente) y la familia Junco de la Vega (Grupo Reforma), ambas de México. También adquirieron acciones del banco la familia Montano (Grupo Mobiliare) y la familia Barrios Teixidor (Grupo Aris), de Perú.

17.300 millones de euros

Fundada en 1987 por la familia Rodríguez-Fraile, A&G es la mayor entidad española independiente especializada en banca privada, con alrededor de 17.300 millones de euros bajo gestión. Se sitúa en el ránking tras los grandes bancos comerciales —con Santander, CaixaBank y BBVA a la cabeza—, además de Renta 4 y Banca March.

A&G Banca Privada cuenta con un equipo de más de 100 banqueros privados y una red de oficinas distribuidas en 11 ciudades de España, además de una gestora de activos en España y otra en Luxemburgo.