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Citigroup, Santander y JPMorgan aportarán financiamiento a Vaca Muerta

Por: Sandra Burgos

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 19:30 hrs.

Sandra Burgos
<p>Citigroup, Santander y JPMorgan aportarán financiamiento a Vaca Muerta</p>

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