Citigroup, Santander y JPMorgan aportarán financiamiento a Vaca Muerta

Citigroup, Banco Santander y JPMorgan se encuentran entre los prestamistas que trabajan en un paquete de financiación de aproximadamente US$ 1.000 millones para un proyecto de Transportadora de Gas del Sur en la formación de esquisto Vaca Muerta, en Argentina, según fuentes familiarizadas con el asunto a las que ha tenido acceso la agencia Bloomberg. Se trata de una inversión clave, ya que permitirá explotar una formación de esquisto que tiene mucho petróleo y gas, pero que tiene problemas para ser transportado hacia los puertos y puntos de consumo.

La inversión ha sido conseguida gracias al plan de incentivos (RIGI) para grandes inversiones implementada por el Gobierno de Javier Milei.

Los detalles del paquete aún se están negociando, pero permitirá llevar adelante el proyecto de TGS que implica unos US$ 3.000 millones que incluirá una planta de procesamiento, un poliducto y plantas de fraccionamiento y almacenamiento en la provincia de Buenos Aires.