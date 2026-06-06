El costo de la deuda de Codelco: pago por intereses cruza US$ 1.000 anuales

El gasto en intereses de Codelco superó por primera vez la barrera de los US$ 1.000 millones anuales. Medida en los últimos 12 meses al cierre del primer trimestre de 2026, la línea de costos financieros llegó a US$ 1.022 millones, cifra equivalente a casi el doble de los US$ 569 millones registrada en 2022, con lo cual totaliza un alza de 80% en cuatro años. El salto se aceleró en los últimos trimestres. Entre enero y marzo los costos financieros alcanzaron US$ 277 millones, un 20% más que en igual período de 2025.

En su último análisis razonado, la propia compañía atribuyó el alza al endeudamiento no a las tasas, sino a un mayor volumen de deuda.

Al 31 de diciembre de 2025, la deuda financiera bruta de Codelco —préstamos bancarios más bonos— sumaba US$ 25.834 millones, contra US$ 22.722 millones del mismo período del año precedente. De este monto, el grueso corresponde a bonos (88%) mientras los préstamos con entidades financieras aportaban US$ 3.131 millones.

El aumento del gasto en intereses no ha implicado, por ahora, un mayor estrés financiero: la razón de endeudamiento bajó de 3,4 veces en diciembre de 2024 a 3,27 veces en marzo de 2026, por el alza del patrimonio.