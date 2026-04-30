Más desocupados y más informalidad destacan entre los 10 frentes que reflejan el mal momento del mercado laboral

Un sabor amargo dejó entre los economistas el aumento del desempleo a 8,9% al cierre del primer trimestre. El escenario es más difícil para las mujeres, las que anotaron una tasa de 10%.

Datos poco alentadores trajo la última edición de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Y es que si bien existe consenso entre los analistas respecto a que el mercado laboral no está pasando por su mejor momento y enfrenta retos en materia de generación de puestos de trabajo, las cifras correspondientes al trimestre móvil enero-marzo de 2026 se leyeron como un deterioro adicional y aún más generalizado.

Un difícil escenario que ya va más allá de solo la tasa de desocupación.

1. Más desocupados

De acuerdo con el INE, en el trimestre la tasa de desocupación nacional se ubicó en 8,9%, una cifra que es 0,2 punto porcentual (pp.) mayor en comparación con el mismo período de 2025.

De hecho, según explicó el subdirector técnico del INE, Leonardo González, las personas desocupadas se incrementaron 3,3% en 12 meses, lo que corresponde a 29.438 desocupados más, totalizando así 925.111 personas.

“Las personas que buscan trabajo por primera vez han ganado peso relativo en el aumento de los desocupados en los últimos trimestres móviles, anotando seis trimestres móviles al alza y superan las 100 mil personas”, agregó.

Y los cesantes volvieron a superar los 800 mil al subir 2% en términos anuales.

2. ¿Creación o destrucción?

Los ocupados registraron una baja trimestral de 0,2%, lo que equivale a 14.451 personas con empleo menos.

Por género, los hombres y las mujeres presentaron disminuciones en la ocupación con respecto al trimestre móvil anterior de -0,2% y -0,1%, equivalentes a 10.717 hombres y 3.734 mujeres, respectivamente.

Al mirar el panorama anual, si bien hubo generación de empleo, esta fue solo de 0,5%. Este incremento se fundamentó en actividades de salud (6,1%), actividades profesionales (8,8%), comercio (1,1%) y actividades inmobiliarias (18,8%).

“Esto no solo confirma una marcada desaceleración en la creación de empleo formal, sino que además marca el inicio de un deterioro más significativo”, alertaron desde Clapes UC.

“Si bien se crearon 45 mil empleos en 12 meses, esta cifra refleja una marcada desaceleración y, además, la totalidad de los nuevos puestos corresponde a ocupaciones informales, principalmente asalariados privados y trabajadores por cuenta propia”, agregó la investigadora de Clapes UC, Carmen Cifuentes.

3. El empuje de la informalidad

La débil expansión de la ocupación en el último año, fue incidida, únicamente, por el segmento informal, con un alza de 3,2%, correspondiente a 78.632 personas.

En la vereda contraria, los formales disminuyeron un 0,5% anual, los que son 33.277 personas menos.

Así, la tasa de ocupación informal se situó en 26,5%, con un incremento de 0,7 pp. en un año y sin variación respecto al trimestre móvil anterior.

Según destacó el director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, Juan Bravo, lo más complejo tras el aumento de la informalidad, es que esta no tiene que ver ni con un alza de los vendedores ambulantes ni las personas que emprenden por redes sociales.

“Esa no es la informalidad que hoy día está aumentando, y tampoco tiene que ver con el emprendimiento por cuenta propia. Acá lo que sube es el asalariado informal en el sector privado, que aumentó en más de 92 mil en el último año. Este empleo es bajo subordinación, pero el empleador no paga las cotizaciones de salud o pensión al trabajador. Y eso es lo que está aumentando la informalidad hoy en día”, dijo.

4. Más mujeres sin trabajo

Los últimos datos del INE, además, expusieron el mal escenario laboral que están enfrentando las mujeres, quienes nuevamente llegaron a una tasa de desempleo de dos dígitos.

La tasa de desocupación para ellas llegó a 10%, anotando un alza de 0,5 punto porcentual en 12 meses, reportó el INE.

Este resultado se explicó, dijo la entidad, por el alza de 1,8% de la fuerza de trabajo, mayor al incremento de 1,2% registrado por las ocupadas.

En paralelo, las desocupadas aumentaron 7,4%, incididas tanto por las cesantes (7,3%) y por quienes buscan trabajo por primera vez (7,9%).

Los hombres alcanzaron una tasa de desocupación de 8,1%, sin presentar variación en 12 meses.

5. La difícil cancha para la juventud

Otro indicador que continuó deteriorándose fue la tasa de desempleo para aquellas personas entre 15 a 24 años.

De hecho, si en el trimestre enero-marzo de 2025 la tasa de desocupación para este grupo se ubicaba en 21,9%, en el presente año subió a 23,3%.

6. Más tiempo sin una plaza laboral

La tasa de desempleo no solo preocupa por sus niveles, sino que por la realidad que hay detrás.

De acuerdo a Clapes, las personas desempleadas de larga duración (aquellas que llevan al menos 12 meses sin trabajo) alcanzaron aproximadamente las 157 mil.

En una línea similar, desde el OCEC complementaron que un 19,7% de las personas desocupadas está afecta a una situación de larga duración.

El promedio del desempleo, de hecho, se ubicó en siete meses.

7. Subempleo persistente

Otro aspecto de monitoreo es la alta presencia de subempleo, fenómeno que corresponde a aquellos ocupados que trabajan a jornada parcial, pero en forma involuntaria ya que les gustaría y están disponibles para desenvolverse por más horas en el muy corto plazo; o, bien, personas ocupadas con educación superior completa que desarrollan labores de mediana o baja calificación.

De acuerdo con datos rescatados por el OCEC, este grupo pasó de 1.863.516 personas en el trimestre enero-marzo de 2025, a un total de 2.000.008 en el último trimestre, lo que corresponde a 136.492 personas más en esta categoría.

8. La foto comparada con la pre pandemia

Al mirar la tasa de participación con igual trimestre de años anteriores, los datos exhiben que si bien esta es significativamente más alta respecto al período 2021 a 2023, sigue siendo más baja respecto a 2019.

Los hombres, de hecho, presentan una brecha para recuperar la tasa de participación prepandemia de -2,4 pp, mientras que en las mujeres la sobrepasaron en 1,5 pp.

Algo similar ocurre con la tasa de ocupación, la cual en relación con 2019 sigue siendo estadísticamente menor en 1,5 pp, lo que equivale a 239 mil personas ocupadas menos aproximadamente.

Para los hombres esta brecha es de -3,4 pp, lo que equivale a 278 mil personas menos, mientras que las mujeres sobrepasaron en 0,5 pp. su tasa prepandemia, en 39 mil ocupadas más.

Para el investigador del Instituto de Políticas Económicas (IPE) UNAB, Benjamín Villena, el “escenario muestra un preocupante debilitamiento del mercado laboral. Las fuentes de crecimiento del empleo se concentran en la informalidad y la escasez de puestos de trabajo parecen configurar un panorama preocupante que debemos seguir observando”.

9. El escenario regional

Al mirar lo que ocurre de norte a sur, el escenario tampoco es del todo alentador.

De las 16 regiones del país, ocho mostraron incrementos en su tasa de desocupación, destacando entre ellas Arica y Parinacota (que pasó de 7,2% a 7,7%), Valparaíso (9,1% a 9,8%), Biobío (9% a 10%) y Magallanes, que subió de 4,8% a 6,6%, el mayor avance.

En la vereda contraria, seis regiones exhibieron descensos y solo dos se mantuvieron sin variaciones.

10. ¿Mejorará el escenario?

Con relación a las expectativas, son varios los actores que alertan que este débil escenario permanecerá por un tiempo más.

“Si bien se han anunciado medidas pro empleo que van en la dirección correcta, su impacto podría ser limitado sin un mayor dinamismo de la actividad económica”, advirtió Cifuentes.

De hecho, desde Coopeuch esperan que la tasa de desempleo del trimestre móvil finalizado en abril se mantenga en un 8,9%.

Lectura más bien pesimista que también plantearon desde Santander. “La tasa de desempleo sin ajuste estacional aumentó a 8,9%, por lo que hacia adelante, ya solo por factores estacionales, es probable que supere el 9%”, alertaron.