Constructoras elevan inversiones para 2026 ante mejores perspectivas y ciclo minero al alza

Los planes para este año contemplan desembolsos por cientos de millones de dólares y alzas de hasta 75% frente al ejercicio pasado.

Después de varios años marcados por una crisis sin precedentes, la industria inmobiliaria y de la construcción comenzó a mostrar señales más claras de recuperación.

Ese cambio de ánimo se hizo evidente en las últimas juntas de accionistas del sector, donde el foco ya no estuvo solo en dejar atrás los años más complejos, sino en volver a crecer. Los números, de hecho, acompañaron ese giro: varias compañías anunciaron para 2026 planes de inversión por sobre los del ejercicio pasado.

Uno de los casos más claros fue el de Echeverría Izquierdo, que proyectó inversiones por cerca de US$ 120 millones para este año, lo que representa un alza de 75% frente a 2025. En la misma línea, Besalco desembolsará unos US$ 400 millones, un 18% más que el ejercicio anterior, mientras que Paz Corp anticipó que elevará su inversión en torno a 20%.

Este mayor gasto responde a varios factores. Entre ellos, las señales de reactivación que comenzó a impulsar el Gobierno y que, en el sector, empezaron a mirar con algo más de optimismo.

El presidente de Echeverría Izquierdo, Fernando Echeverría, sostuvo que las medidas van en la dirección correcta para reactivar una industria que arrastra varios años de contracción.

En Besalco transmitieron una visión similar y valoraron las propuestas del Ejecutivo, señalando que, si avanzan, podrían ayudar a reducir en torno a 10% el precio de las viviendas, uno de los principales factores que hoy sigue frenando la demanda.

A ello se suma el nuevo ciclo de inversión minera que comienza a tomar forma para los próximos años, con una cartera relevante de proyectos en carpeta. Varias de las grandes firmas del rubro -como Besalco y Echeverría Izquierdo- llevan años reforzando su exposición a ese negocio, por lo que el mayor dinamismo que anticipan también requerirá un mayor nivel de inversión.

Una señal similar entregó Sigdo Koppers en su junta de accionistas. En la compañía remarcaron que 2026 estará marcado por una recuperación más visible de la actividad minera, en un escenario que, según anticiparon, debiera traducirse en mayores oportunidades de crecimiento para sus distintas líneas de negocio.