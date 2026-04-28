Propuestas de reactivación económica llevan a Echeverría Izquierdo a elevar en 75% su inversión para 2026

La firma destinará US$ 120 millones a minería y al rubro inmobiliario, apalancada además por el nuevo ciclo extractivo.

Echeverría Izquierdo entró a 2026 con una apuesta más agresiva en inversión. Para este ejercicio, la compañía prevé desembolsar cerca de US$ 120 millones, cifra que representa un alza de 75% frente a lo invertido durante 2025.

Según detalló el presidente de la firma, Fernando Echeverría, una parte de esos recursos estará destinada a la compra de equipos y al desarrollo de tecnología para minería. El resto se enfocará en proyectos inmobiliarios orientados a la clase media, tanto en Chile como en Perú.

El alza, explicó, responde a dos factores principales: por un lado, el nuevo ciclo de inversión minera que la compañía anticipa para los próximos años y, por otro, las medidas de reactivación que ha comenzado a impulsar el Gobierno para dinamizar la economía y destrabar inversión.

En esa línea, Echeverría sostuvo que las propuestas del Ejecutivo van en la dirección correcta para reactivar una industria que arrastra varios años de contracción, especialmente por su foco en reducir el costo de la vivienda y facilitar el acceso a ella.

Con todo, advirtió que todavía hay espacio para profundizar medidas que permitan seguir empujando una baja en los precios, como la ley de ductos -ligada a los servicios de telecomunicaciones- y una mayor liberación de suelo para desarrollo urbano.

“Hay una serie de cosas de ese tipo que convendría revisar y que, indudablemente, harían que la vivienda bajara de precio”, concluyó Fernando Echeverría.