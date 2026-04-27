Sigdo Koppers ve 2026 con optimismo ante repunte minero y cartera de proyectos en expansión

“(Esto) da cuenta de (...) oportunidades concretas para las filiales del grupo vinculadas al desarrollo del norte del país”, enfatizó el presidente del grupo, Juan Eduardo Errázuriz.

En la mañana del lunes, Sigdo Koppers realizó su junta ordinaria de accionistas, instancia en la que, junto con destacar los resultados del año anterior, puso énfasis en las perspectivas de crecimiento para 2026, marcadas por una "mejor proyección para la minería y la industria, y por el avance de proyectos estratégicos en mercados clave".

En su exposición ante los accionistas, el presidente de la compañía, Juan Eduardo Errázuriz, señaló que observan con optimismo la recuperación del sector minero y el nuevo ciclo de inversiones que comienza a perfilarse en la región. En este marco, enfatizó que esperan continuar enfocados en el desarrollo de proyectos mineros e industriales, de la mano con la recuperación del sector, en Chile y el mundo.

El presidente ejecutivo subrayó que esta perspectiva se sustenta, además, en el volumen de inversión proyectado para la minería, especialmente en Chile y Perú durante la próxima década, el que se estima sea superior a US$ 168.000 millones para el período 2025-2034 en ambos países, de las cuales cerca del 90% se destinará a proyectos cupríferos.

“(Esto) da cuenta de una clara reactivación del ciclo inversor en este sector, así como en oportunidades concretas para las filiales del grupo vinculadas al desarrollo del norte del país”, enfatizó.

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En concreto, Errázuriz indicó que uno de esos focos es Puerto Andino, filial de Puerto Ventanas, que en 2025 inauguró nuevas instalaciones en Mejillones y que hoy lo proyectan como una plataforma relevante para el crecimiento logístico del grupo en la Región de Antofagasta.

A ello se suma la próxima entrada en operación de la nueva planta de Magotteaux en Bello Horizonte, Brasil, iniciativa que busca reforzar la capacidad productiva de la filial para atender la demanda del mercado latinoamericano.

Asimismo, a través de su filial SK Godelius, la firma proyectan mantener foco en el desarrollo de soluciones innovadoras para clientes, que mejoren la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de las operaciones, especialmente a través de inteligencia artificial, automatización y teleoperación.

Con este escenario sobre la mesa, el presidente ejecutivo destacó que estos avances permiten enfrentar 2026 con una mirada positiva, apalancada en su posición competitiva, su presencia internacional y su capacidad para acompañar el crecimiento de la minería y la industria con soluciones, infraestructura e innovación.