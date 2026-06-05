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Nicolás Burr, gerente general de CAP: “Con este nuevo modelo (…) la compañía puede volver a las utilidades que nuestros accionistas reclaman"

Tras cerrar el acuerdo con AZA en Huachipato, el ejecutivo señala que se genera la posibilidad de ser más competitivos en costos.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 19:20 hrs.

Patricia Marchetti CAP accionistas
<p>Foto: Julio Castro.</p>

Foto: Julio Castro.

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