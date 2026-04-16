Besalco anuncia inversión de US$ 400 millones para 2026 y no descarta reingreso a industria de concesiones

La compañía proyecta aumentar su Capex en 18% este año, con foco en maquinaria para minería e inversiones inmobiliarias en Chile y Perú.

Besalco inició 2026 con un fuerte impulso en sus planes de inversión. Así lo dieron a conocer sus principales ejecutivos y directores durante la junta ordinaria de accionistas, instancia en que la compañía anticipó un desembolso cercano a los US$ 400 millones para este ejercicio, lo que representa un alza de 18% respecto de 2025.

Según detalló el gerente de Administración y Finanzas, Arturo Arrigorriaga, una parte relevante de este monto estará destinada al área de maquinaria, particularmente a la adquisición de equipos para la minería. En el negocio inmobiliario, en tanto, se proyecta invertir cerca de US$ 140 millones, tanto en Chile como en Perú, enfocados en la compra de terrenos y el desarrollo de nuevos proyectos.

En cuanto a su expansión internacional, el presidente de la firma, Paulo Bezanilla, explicó que finalmente la compañía desistió de ingresar a Paraguay, uno de los objetivos trazados para 2025. La decisión respondió a un escenario de una gran diversidad de actores en el país que, a su juicio, restó atractivo al mercado. Asimismo, descartó, por ahora, la entrada a otros destinos.

Con todo, y en medio del actual escenario local, Bezanilla señaló que la empresa está abierta a retomar negocios que había dejado de lado en años anteriores. Entre ellos, mencionó la posibilidad de volver al negocio de concesiones, siempre que las condiciones de las futuras licitaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) resulten convenientes.

En esa línea, el gerente general de Besalco, Guillermo García, indicó que el propio MOP ha mostrado disposición a introducir mejoras que permitan fortalecer su rol como mandante, tanto en obras públicas como en concesiones.

“Han hecho un buen levantamiento del diagnóstico de la situación y de por qué no resulta tan atractivo como mandante. Tienen claros los problemas”, afirmó García.

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Medidas del Gobierno

Las medidas económicas anunciadas por el Presidente José Antonio Kast también marcaron parte de la discusión en la junta de accionistas.

En particular, Bezanilla valoró los anuncios enfocados en el sector vivienda, destacando que iniciativas como los ajustes al IVA, el DFL2 y modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones podrían traducirse en una reducción efectiva de los precios de las viviendas, de al menos un 10%.

No obstante, advirtió que varias de estas medidas tendrían efectos en el largo plazo -como los cambios en densidad-, por lo que enfatizó la necesidad de impulsar iniciativas de impacto más inmediato. En ese contexto, mencionó la eventual ampliación del Fogaes.

“Si todos los anuncios comienzan a concretarse, las expectativas son positivas y la economía debería mostrar una mejora”, sostuvo Bezanilla.

A nivel más general, el ejecutivo valoró el enfoque de las medidas gubernamentales, señalando que apuntan en la dirección correcta al promover la formalización del empleo, incentivar la inversión y facilitar el acceso a la vivienda.

“Lo que se busca es mayor claridad, rapidez en la aprobación de proyectos y reglas estables en el tiempo. Si logramos reducir la permisología y otorgar invariabilidad tributaria a las grandes inversiones, eso permitirá invertir con mayor certeza, lo que debiera traducirse en más proyectos y, en consecuencia, en mayor empleo”, concluyó.