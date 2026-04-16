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Kast presenta ejes del proyecto de reactivación: rebaja del impuesto corporativo a 23% en 2029, excepción de IVA a viviendas por un año y fin a contribuciones para primera vivienda de adultos mayores

La normativa, que será enviada al Congreso en los próximos días, también considera la reducción de plazo de invalidación de permisos sectoriales de dos años a seis meses y la repatriación efectiva de capitales.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Miércoles 15 de abril de 2026 a las 21:21 hrs.

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<p>Kast presenta ejes del proyecto de reactivación: rebaja del impuesto corporativo a 23% en 2029, excepción de IVA a viviendas por un año y fin a contribuciones para primera vivienda de adultos mayores</p>

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