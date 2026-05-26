Gobierno oficializa la llegada de Alfonso Silva a la embajada de China
El anuncio fue ratificado en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Este martes fueron oficializados por el Presidente de la República, José Antonio Kast, los seis nuevos nombres de quienes encabezarán las embajadas de México, España, Suecia, Bélgica y China, junto a un nuevo cónsul general de Chile en La Paz (Bolivia).
Del nombramiento, destacan figuras de extensa carrera diplomática, junto a nombres que cuentan con amplio recorrido en el Congreso.
En el documento, el primero de los ungidos es Alfonso Silva, quien será el representante del país en China. Con una vasta trayectoria diplomática, Silva fue subsecretario de Relaciones Exteriores (2018). Además, cuenta con pasos como embajador de India, Canadá y el Caribe, junto con desempeñarse como cónsul en Barcelona (España), entre otras participaciones en misiones diplomáticas.
Silva llega a China luego de su última experiencia como embajador en Estados Unidos, donde estuvo entre 2018 y 2022.
Es en este nuevo destino donde Silva será el encargado de mantener y mejorar las relaciones actuales con el gigante asiático, destino que representa el 36% de los envíos chilenos y en torno al 26% de los bienes importados por Chile, lo que lo convierte en el principal socio comercial del país.
Por su parte, Francisco Chahuán viajará hasta la embajada chilena en México. En sus pasos como diputado (2006-2010) y senador (2010-2026). Chahuán participó de múltiples grupos interparlamentarios con países como China, Palestina, Siria, Suecia, Rusia e India.
Juan Antonio Coloma es el tercero de los elegidos, partiendo con destino a España. El ex diputado (1990-2002) y senador (2002-2026) presidió en sus pasos por el Congreso la comisión permanente de Relaciones Exteriores. Además, fue parte del grupo interparlamentario chileno-alemán.
Otro nuevo nombre en Europa es el ex diputado (2002-2018) Jorge Tarud, el que armará maletas rumbo a Bélgica, sede de la Unión Europea. Tarud pasó por las embajadas de Arabia Saudita (1990-1994); Australia (1994-2000); y China, país donde ejerció como embajador desde el 2000 al 2001.
Hará lo propio Rodrigo Olsen, quien según el anuncio, representará al país en Suecia. Olsen llegará al país escandinavo luego de experiencia en las embajadas de Finlandia y Estonia entre 2020 y 2022.
Asimismo entre el 2021 y 2023 fue nombrado embajador chileno en Austria, cargo que se complementó con su rol como representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas en Viena.
Cierra la lista Roberto Ruiz, el nuevo cónsul general de Chile en La Paz, Bolivia. Asumirá un rol fundamental en el restablecimiento de los lazos con el país andino, que se mantiene sin relaciones diplomáticas plenas desde hace 48 años.
Además, en su paso por el servicio exterior ha sido destinado en distintos periodos a Suiza, Alemania y Argentina. Este último país es también su última experiencia como cónsul, la que se dio durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, cumpliendo funciones en Río Grande, Patagonia argentina.
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