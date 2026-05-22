Kast afina prioridades en consejo de gabinete previo a la cuenta pública
El encuentro ocurrió tras una semana marcada por el cambio de gabinete y la aprobación del plan de reconstrucción y reactivación nacional en la Cámara de Diputados.
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En el marco de una movida semana, el Presidente de la República, José Antonio Kast, reunió este viernes en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, ubicado en Viña del Mar, a su equipo ministerial, con el objetivo de reordenar piezas y preparar la presentación del mandatario ante el Congreso el próximo 1 de junio, en su primera cuenta pública.
Sobre el cónclave -cuarto durante el mandato actual- fue el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien detalló las principales materias abordadas por el Presidente, entre las que figuran “la seguridad, la emergencia en materia de crecimiento económico, la migración, extranjería y la reconstrucción nacional”.
Del mismo modo, Pavez reveló el tono del discurso presidencial previo a la cuenta pública, donde Kast ha expresado la intención de “mirar hacia la cuenta pública con mucho optimismo y muy concentrados en el objetivo principal, que es llevar adelante la acción de gobierno”.
La reunión ocurrió luego de una álgida semana luego de que el miércoles se aprobara en la Cámara de Diputados el plan de reconstrucción y reactivación nacional.
Asimismo horas más tarde del mismo día, el Gobierno concretó un cambio de gabinete en La Moneda, que terminó con la salida de las ministras Mara Sedini (Secretaría General de Gobierno) y Trinidad Steinert (Seguridad).
Así, con el plan de reconstrucción aprobado en la Cámara y el gabinete reordenado, comienza la cuenta regresiva para la primera cuenta pública de Kast, donde el mandatario buscará fijar el rumbo político pasados sus primeros 70 días de gobierno.
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