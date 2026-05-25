Quiroz comienza reuniones con el oficialismo por el proyecto de reactivación en el Senado: RN propone ingreso social garantizado y patrocinio a sala cuna

El biministro del Interior y vocería, Claudio Alvarado, indicó que se mantiene la suma urgencia y que los plazos pueden variar dependiendo de la disposición al diálogo de la oposición.

Senadores de Renovación Nacional, encabezados por la presidenta de la colectividad, la senadora Andrea Balladares, se reunieron este lunes con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el inicio de una serie de encuentros que sostendrá el jefe económico del gobierno con los partidos del oficialismo para recibir propuestas de cara a la tramitación en el Senado del proyecto de reconstrucción y reactivación económica.

Al encuentro en el Ministerio de Hacienda asistió el subjefe de bancada de senadores RN, Andrés Longton, y el senador independiente Rojo Edwards.

Balladares explicó que presentaron a Quiroz ocho propuestas para “perfeccionar el proyecto en el Senado, hacerlo políticamente viable y maximizar su incidencia positiva sobre el crecimiento económico y social”.

Entre las medidas, se cuentan avanzar en una tasa de impuesto corporativo de 22% (en lugar del 23% al que aspira el gobierno) en una trayectoria de cuatro a cinco años; fijar un Ingreso Social Garantizado en reemplazo del crédito al empleo con los mismos recursos (US$ 1.400 millones), pero directos al trabajador formal.

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Lo anterior "diseñado bajo la lógica de un Impuesto Negativo a la Renta (INR), manteniendo los mismos recursos fiscales estimados para la medida -US$ 1.400 millones anuales- garantizando que el beneficio llegue directamente al trabajador formal, y no de manera indirecta a través de la empresa", dice el documento de los legisladores.

Otras medidas son una tasa única de Primera Categoría para las PYME de 12,5%, permanente y simple; inversión en IA: opt-out europeo en el polémico artículo 8 del proyecto relativo al uso de la inteligencia artificial de contenido sin remunerar a sus autores, más depreciación instantánea para infraestructura de IA; y un rediseño de la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), “no eliminación, para mantener para PYME y organizaciones serias y atacar el fraude de raíz”.

Los otros puntos que propone RN son respecto a la sala cuna universal, donde solicitan urgencia y patrocinio del gobierno al proyecto de ley hoy en trámite. También, precisar el alcance de ciertas normas e instrumentos en el ámbito medioambiental, y regularización extraordinaria de multas e intereses sobre débitos previsionales para las PYME y municipios.

Al finalizar el encuentro, Quiroz sostuvo que “hubo gran coincidencia. Me entregaron varias propuestas, son perfeccionamientos del proyecto que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y vamos a tener una gran coincidencia no solo con RN, sino que con los demás partidos de la coalición con quienes nos vamos a ir juntando”.

Respecto al pedido de patrocinar la sala cuna que hace RN, precisó que la solicitud es para una indicación a otro proyecto y no incluirlo en el de reconstrucción, que es donde el Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad luego de que la Sala de la Cámara aprobara una enmienda de diputados de oposición incluyendo el beneficio en el proyecto misceláneo.

Cabe señalar que algunas de las medidas propuestas podría ser anunciada en la primera cuenta pública del Presidente, José Antonio Kast, el 1 de junio ante el Congreso. Respecto a sala cuna, el Ejecutivo tiene plazo hasta el 15 de junio para presentar indicaciones al proyecto.

Sigue la suma urgencia

En tanto, el biministro del Interior y vocería, Claudio Alvarado, señaló que los plazos para la discusión de la reforma de reconstrucción y reactivación en el Senado desde la próxima semana pueden cambiar “en la medida que exista disposición voluntad y propuestas de la oposición para buscar puntos de encuentros. Obviamente daremos los espacios para una discusión razonable”.

Sin embargo, el jefe de gabinete precisó que “si esa disposición y voluntad no existe y se mantiene un rechazo categórico como a la idea de legislar, seguiremos avanzando de acuerdo a la planificación original”.

Agregó que tal como en la Cámara de Diputados “vamos a ingresar una suma urgencia que tiene una discusión original de 15 días y se extenderá en función del diálogo y debate que se genere el Congreso”, reafirmando que “la voluntad del gobierno es sacar esta reforma adelante, porque se necesita volver a crecer y esperamos que la oposición entienda esa realidad y nos colabore en sacar esta reforma lo antes posible”.