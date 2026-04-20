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Grupo Alemana remodela estructura corporativa y altos ejecutivos de la clínica pasarán a administrar todo el conglomerado

Cristián Piera, histórico gerente general de la clínica de Santiago ocupará esa posición para todo el grupo, quedando también bajo su alero la isapre Esencial, los seguros y los prestadores de regiones.

Por: Martín Baeza

Publicado: Lunes 20 de abril de 2026 a las 17:52 hrs.

salud Clínicas gerentes Gobierno Corporativo Martín Baeza
<p>Cristián Piera, nuevo gerente general del Grupo Alemana.</p>

Cristián Piera, nuevo gerente general del Grupo Alemana.

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