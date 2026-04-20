Grupo Alemana remodela estructura corporativa y altos ejecutivos de la clínica pasarán a administrar todo el conglomerado

Cristián Piera, histórico gerente general de la clínica de Santiago ocupará esa posición para todo el grupo, quedando también bajo su alero la isapre Esencial, los seguros y los prestadores de regiones.

La Corporación Chileno Alemana de Beneficiencia (CCAB) definió una nueva estructura corporativa para todo el Grupo Alemana, el conglomerado de prestadores detrás de la clínica del mismo nombre.

La estructura estará operativa a partir del 1° de mayo y, según explicó la firma, "su objetivo será potenciar la competitividad y liderazgo que tiene ese ecosistema de salud en el país y en la región, además de identificar posibilidades de crecimiento e innovación en el sector y velar por su desarrollo futuro".

El presidente del directorio del Grupo Alemana, Christian Sturms, comunicó la decisión a todas sus filiales, que son las clínicas Alemana de Santiago, Temuco, Valdivia, Isapre Esencial y Alemana Seguros.

En resumen, la novedad de esta estructura corporativa es que se creará una nueva gerencia general corporativa para todo el grupo y cuatro gerencias anexas: Estrategia y Desarrollo; Administración y Finanzas; Personas; y Tecnología. Asimismo, habrá dos direcciones corporativas, Auditoría y Compliance. Así, desde esta estructura matriz se darán directrices para la isapre, el área de seguros y los prestadores, todo centralizado en un mismo equipo ejecutivo.

“Con esta nueva estructura reforzaremos la capacidad del Grupo Alemana de adaptarse ágilmente a los cambios de la salud a nivel mundial, alineando a las filiales en torno a un norte común que oriente su desarrollo y de coherencia a sus decisiones, impulsadas desde la excelencia de los equipos”, argumentó Sturms en un comunicado de prensa.

El directivo agregó que “estamos confiados que este paso nos permitirá entregar soluciones integrales de salud, que es lo que hoy necesitan las personas”.

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Los ejecutivos

En la nueva estructura, el primer gerente general del Grupo Alemana será Cristián Piera Morales, actual gerente general de la Clínica Alemana de Santiago, a estas alturas un histórico de la institución.

Lleva 28 años de trayectoria laboral en la institución, desde 1997, cuando entró como gerente de Finanzas a la clínica, hasta que en 2019 saltó a ocupar la posición del principal ejecutivo del establecimiento.



"Desde su actual posición, el ingeniero comercial y MBA de la Universidad Católica ha encabezado diversos proyectos de innovación y expansión, además de liderar la clínica durante la pandemia de Covid 19 y la crisis de las isapres. Hoy Clínica Alemana de Santiago es líder en su sector y la única institución de salud del país entre los 150 mejores hospitales del mundo, alcanzando el puesto 121", lo ensalzó la Corporación en su comunicado.

En reemplazo de Piera, en la Clínica Alemana de Santiago quedará como gerente general Mathias Anwandter, ingeniero civil y MBA de la Universidad Católica, quien hasta ahora ejerce como gerente de Administración y Finanzas de esta misma entidad, cargo que ocupa hace más de 18 años. La estructura médica se mantiene a cargo del director médico, Bernd Oberpaur.

En cuanto a las otras cuatro gerencias corporativas estarán a cargo de altos ejecutivos que acompañaban a Piera en la clínica de la capital, la de Estrategia y Desarrollo quedará a cargo de Carolina Jara; la de Administración y Finanzas, de Cristina Winter; la gerenta de Personas será Patricia Muñoz; y Andrés Coghlan asumirá en Tecnología.



Por otro lado, Marcelo Poblete tomará la dirección corporativa de Auditoría y Cristóbal Lladser la dirección de Compliance del grupo.