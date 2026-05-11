Hijo del fundador de Besalco vende acciones de la compañía y recauda $ 12 mil millones tras un año extraordinario

Víctor Bezanilla Saavedra se desempeñó como presidente del directorio de la compañía por tres décadas hasta 2022, cuando dio un paso al costado en favor de su hermano Raúl, quien luego en 2025 cedió el cargo a su hermano Paulo.

Uno de los hijos del fundador de Besalco salió al mercado a liquidar acciones de la empresa en la sesión del viernes, de acuerdo con un informativo que la Bolsa de Santiago publicó este lunes.

A través de la sociedad Tora Construcciones, Víctor Bezanilla Saavedra ofreció 10 millones de títulos con los que obtuvo un poco más de $ 12 mil millones, en una operación intermediada por BTG Pactual para ambas contrapartes.

Hijo de Víctor Bezanilla Salinas, el fundador del grupo de ingeniería y construcción, Bezanilla Saavedra se desempeñó como presidente del directorio por tres décadas hasta 2022, cuando dio un paso al costado en favor de su hermano Raúl, quien luego en 2025 cedió el cargo a su hermano Paulo.

Besalco, una acción de baja liquidez, registra un alza marginal en lo que va del año, después de cerrar un 2025 extraordinario, pues se disparó más de 120%. El papel ya venía marcando alzas de doble dígito en los tres años previos.

El arranque de 2026 fue positivo en términos de resultados, ya que las utilidades netas del primer trimestre crecieron 33% interanual a cerca de $ 12.500 millones. Besalco aludió a "la importante diversificación de las áreas de negocio de la compañía, muchas de las cuales se han visto beneficiadas por la importante inversión en el sector minero".

La reciente liquidación no afecta de forma relevante el porcentaje de la propiedad en manos de Tora Construcciones, que figuró con un 8,23% del total de acciones al cierre del primer trimestre, según la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).