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Hijo del fundador de Besalco vende acciones de la compañía y recauda $ 12 mil millones tras un año extraordinario

Víctor Bezanilla Saavedra se desempeñó como presidente del directorio de la compañía por tres décadas hasta 2022, cuando dio un paso al costado en favor de su hermano Raúl, quien luego en 2025 cedió el cargo a su hermano Paulo.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 11 de mayo de 2026 a las 17:30 hrs.

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<p>Hijo del fundador de Besalco vende acciones de la compañía y recauda $ 12 mil millones tras un año extraordinario</p>

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