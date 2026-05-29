Dólar abre con leve caída a $ 890 en espera de que Trump firme un acuerdo de paz con Irán

El petróleo Brent bajaba 1,6%, las principales tasas de interés caían marginalmente y un indicador del dólar global no mostraba cambios relevantes. El cobre Comex cotizaba a US$ 6,38 la libra, lo que es un descenso de 0,6% en la sesión, pero un alza de 6,7% durante mayo.

El dólar cedía algo de terreno en su última apertura de sesión de mayo, tras cerrar a la baja por los reportes de que se habría alcanzado un preacuerdo de paz entre los negociadores iraníes y estadounidenses.

La divisa transaba a $ 890,4 en los primeros negocios de este viernes, una baja de $ 1,4 desde el cierre de la jornada previa, en la que tuvo una caída moderada. Así, el tipo de cambio se prepara para marcar un descenso tanto a nivel semanal como mensual.

El petróleo Brent bajaba 1,6% a US$ 98,2 por barril, las principales tasas de interés caían marginalmente y un indicador del dólar global no mostraba cambios relevantes. El cobre Comex cotizaba a US$ 6,38 la libra, lo que es un descenso de 0,6% en la sesión, pero un alza de 6,7% durante mayo.

El deal del momento

Axios y luego otros medios informaron este jueves sobre un memorando de entendimiento que extendería el actual alto el fuego por otros 60 días, para iniciar negociaciones más sustanciales sobre los principales puntos de desacuerdo entre EEUU e Irán.

El acuerdo incluiría el compromiso de reabrir el estrecho de Ormuz, y que el flujo de tráfico sería "sin restricciones". Todas las minas colocadas por Irán tendrían que ser retiradas en un plazo de 30 días. El tema del uranio enriquecido iraní y su derecho a enriquecerlo en el futuro se negociará en paralelo con un alivio de sanciones y descongelamiento de activos.

"Es probable que los mercados financieros se consoliden ahora, mientras los inversionistas esperan noticias sobre si el Presidente Trump aceptará los términos del memorando de entendimiento. Sin duda, algunos miembros de la administración se opondrán a que esto siga adelante", escribió el head de Research en MUFG, Derek Halpenny.

"Si los detalles publicados son ciertos y el Presidente acepta estas condiciones, y se logra una prórroga de 60 días con la reapertura del estrecho de Ormuz -lo cual es fundamental-, sin duda cabría esperar una mayor presión a la baja a corto plazo sobre las tasas a corto plazo y un mayor debilitamiento del dólar global", anticipó.

Eso sí, advirtió que seguirá existiendo un alto nivel de incertidumbre a lo largo de este período de negociación y, por lo tanto, el petróleo encuentre ciertos límites para profundizar sus caídas. Además, no sería fácil determinar con qué rapidez se normalizaría el tráfico en Ormuz.