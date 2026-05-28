Dólar abre plano entre repunte de tensión geopolítica y datos económicos más suaves de lo esperado en EEUU
"Las negociaciones entre EEUU e Irán siguen siendo demasiado inciertas como para que el dólar global registre una variación significativa en cualquier sentido", escribió el estratega de divisas de ING, Francesco Pesole.
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Algo de compra afectó al dólar este jueves, tras recientes intercambios de ataques militares en el golfo Pérsico, pero una serie de datos económicos recién publicados en Estados Unidos neutralizaba esta presión.
El dólar-peso cotizaba estable a $ 895,4 en la apertura, mientras un indicador del dólar global revertía por completo sus alzas de la madrugada, en línea con las tasas de interés estadounidenses, y los precios del cobre se mantenían sin cambios relevantes.
El PIB de EEUU se revisó a la baja en la segunda estimación del primer trimestre, y en el reporte de consumo en gasto personal, el índice de precios subyacente (que la Reserva Federal mira de cerca) subió menos de lo esperado, mes contra mes. En tanto, las peticiones semanales de subsidios por desempleo fueron algo mayores de lo previsto.
Falta de tendencia
El petróleo Brent repuntaba 2,8% a US$ 97 por barril, después de que el Comando Central estadounidense dijera haber derribado cinco drones de ataque que "representaban una clara amenaza dentro y cerca del estrecho de Ormuz", e impidió el lanzamiento de un sexto dron desde la ciudad de Bandar Abbas en el sur de Irán.
Luego, la Guardia Revolucionaria iraní dijo haber respondido a la ofensiva, tomando como objetivo una base aérea estadounidense en Kuwait, país que confirmó haber sido objeto de "ataques hostiles con misiles y drones."
El intercambio de fuego viene dos días después de que EEUU atacara embarcaciones y sitios de lanzamientos de misiles iraníes. La jornada de este miércoles fue relativamente tranquila y el tipo de cambio no tuvo variaciones relevantes, atento a un borrador de acuerdo citado por la televisión estatal iraní, que luego fue desementido por la Casa Blanca.
"Las negociaciones entre EEUU e Irán siguen siendo demasiado inciertas como para que el dólar global registre una variación significativa en cualquier sentido", dijo a través de un informe el estratega de divisas de ING, Francesco Pesole.
"Las últimas declaraciones del Presidente Donald Trump echaron un jarro de agua fría sobre el tímido optimismo de ayer respecto a un acuerdo inminente, lo que impulsó al alza al dólar en todos los frentes. Esta mañana se informaron nuevos ataques en Irán. Es evidente que seguimos en un entorno en el que el mercado de divisas se mueve al ritmo de las noticias", señaló.
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