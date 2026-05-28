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Dólar abre plano entre repunte de tensión geopolítica y datos económicos más suaves de lo esperado en EEUU

"Las negociaciones entre EEUU e Irán siguen siendo demasiado inciertas como para que el dólar global registre una variación significativa en cualquier sentido", escribió el estratega de divisas de ING, Francesco Pesole.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 28 de mayo de 2026 a las 08:41 hrs.

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<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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