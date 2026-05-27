Dólar abre con leve caída mientras el Brent pierde los US$ 100 tras borrador de acuerdo entre Irán y EEUU

Los precios del crudo subieron en la víspera, después de que Washington informara un ataque de "autodefensa" a sitios de misiles y embarcaciones iraníes. Con todo, el tipo de cambio cerró a la baja, aunque el movimiento fue leve.

El dólar abrió levemente a la baja este miércoles en Chile, mientras los precios del petróleo perdían terreno al ver que las cosas se calmaron entre Estados Unidos e Irán, y de hecho ya se conocen los términos de un borrador del eventual acuerdo de paz entre ambas partes.

La divisa estadounidense caía $ 1,1 a $ 893,5 en la apertura, mientras el petróleo Brent bajaba 4,9% a US$ 94,7 por barril y las tasas soberanas se relajaban en todas las principales economías, aunque más profundamente en Europa que en EEUU. El dollar index retrocedía 0,2% y el cobre Comex cotizaba estable.

Según la televisión estatal del país, Irán obtuvo un borrador de un marco inicial no oficial para un memorando de entendimiento con EEUU, bajo el cual restablecería el tráfico comercial por el estrecho de Ormuz en el lapso de un mes, a cambio del levantamiento del bloqueo naval de EEUU y un retiro de sus fuerzas militares próximas al territorio iraní.

Los precios del crudo subieron en la víspera, después de que Washington informara un ataque de "autodefensa" a sitios de misiles y embarcaciones iraníes, y luego Teherán lo acusara de violar el alto al fuego. Con todo, el tipo de cambio cerró a la baja, aunque el movimiento fue leve.