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Dólar abre con leve caída mientras el Brent pierde los US$ 100 tras borrador de acuerdo entre Irán y EEUU

Los precios del crudo subieron en la víspera, después de que Washington informara un ataque de "autodefensa" a sitios de misiles y embarcaciones iraníes. Con todo, el tipo de cambio cerró a la baja, aunque el movimiento fue leve.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2026 a las 08:36 hrs.

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<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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