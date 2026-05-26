Dólar abre plano luego que ataques de EEUU tensan el ambiente de las negociaciones de paz con Irán
El petróleo Brent repuntaba 2,9% hasta los US$ 98,9 por barril, viendo que además el régimen persa dijo haber derribado un dron estadounidense. Todo esto, después de que Israel reforzara sus operaciones militares contra Hezbolá.
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Una reciente ofensiva militar conducida por Estados Unidos mostró que el camino hacia la paz en Medio Oriente no sería tan fácil de transitar, y eso tienta al dólar-peso a retener la zona de $ 900 mientras no surjan novedades concretas sobre un acuerdo con Irán.
El tipo de cambio abrió estable a $ 895,7 este martes en las pantallas de Bloomberg, mientras el petróleo Brent repuntaba 2,9% hasta los US$ 98,9 por barril, el dollar index bajaba 0,1% y el cobre Comex se estabilizaba.
La paridad local viene de empezar a la baja esta última semana de mayo, por los recientes comentarios constructivos tanto desde Washington como desde Teherán, y el viaje de los negociadores iraníes a Qatar para profundizar en los términos de un posible acuerdo.
De vuelta de un fin de semana largo por el Día de los Caídos, los rendimientos del Tesoro estadounidense bajaban alrededor de 7 puntos base en los tramos medios, al ponerse al día con las expectativas de paz.
Vuelve la tensión
Pero lo que hoy fija un piso a los precios de la energía es la noticia de que EEUU informó ataques de "autodefensa" en el sur de Irán, dirigidos hacia sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que, según Washington, estaban instalando minas marítimas.
En tanto, la Guardia Revolucionaria iraní dijo haber derribado un dron estadounidense, a la vez que advirtió sobre posibles violaciones del alto al fuego por parte de EEUU y su derecho a tomar represalias.
Todo esto se produjo después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijera haber dado instrucciones a sus Fuerzas Armadas para intensificar los ataques contra Hezbolá. De hecho, este lunes Israel se adjudicó ataques a más de 70 objetivos del grupo militante ligado a Irán en el Líbano.
Teherán ha defendido la idea de que cualquier acuerdo con EEUU tendría que incluir un cese de las hostilidades contra todos sus aliados en la región.
Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, afirmó que las conversaciones de paz seguirían desarrollándose tras los ataques. "Veremos si podemos avanzar. El Presidente ha expresado su deseo de hacerlo. Logrará un buen acuerdo, o bien no habrá un acuerdo", dijo a un grupo de periodistas en India.
Según reportes, las conversaciones apuntan principalmente a una tregua de 60 días que permita la reapertura gradual del estrecho de Ormuz y el inicio de una ronda de negociaciones más detalladas sobre el programa nuclear de Irán.
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