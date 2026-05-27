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Irán anuncia que borrador de un acuerdo con EEUU reabriría el paso por el estrecho de Ormuz y terminaría el bloqueo naval

Estados Unidos, por su parte, retiraría sus fuerzas militares de las proximidades de la nación persa, según lo difundido por la televisión estatal iraní. No está claro que Washington haya aceptado los términos.

Por: Agencias

Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2026 a las 08:35 hrs.

guerra Irán EEUU petróleo
<p>Irán restablecería el tráfico comercial por el estrecho de Ormuz a los niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, según el acuerdo. (Foto: Reuters)</p>

Irán restablecería el tráfico comercial por el estrecho de Ormuz a los niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, según el acuerdo. (Foto: Reuters)

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