Irán anuncia que borrador de un acuerdo con EEUU reabriría el paso por el estrecho de Ormuz y terminaría el bloqueo naval

Irán restablecería el tráfico comercial por el estrecho de Ormuz a los niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, según el acuerdo. (Foto: Reuters)

Estados Unidos, por su parte, retiraría sus fuerzas militares de las proximidades de la nación persa, según lo difundido por la televisión estatal iraní. No está claro que Washington haya aceptado los términos.

Irán informó los últimos detalles de un marco inicial no oficial para un memorando de entendimiento con Estados Unidos, según informó la televisión estatal iraní IRIB News, citada por Reuters.

La iniciativa contempla que Teherán restablezca el tráfico comercial por el estrecho de Ormuz a los niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, mientras que Estados Unidos retiraría sus fuerzas militares de las proximidades de la nación persa, levantando el bloqueo naval, según lo señalado por la estación televisiva.

Pese al desbloqueo de la vía marítima, la nación persa continuaría gestionando su tráfico en cooperación con Omán, agregaron en IRIB News. Además, se destacó que este marco de acuerdo aún no es definitivo y que Irán no avanzará en lo pactado sin una "verificación tangible".

Pese a que no está claro cuán reciente es el borrador reportado por IRIB News, ni si EEUU aceptó los términos difundidos, el reporte potenció la tendencia a la baja con la que abrió el petróleo, de manera que el Brent cedía 4,7% hasta US$ 94,91 el barril y el WTI retrocedía 5,7% hasta US$ 88,53.

Se espera que el asunto sea el tema central en la reunión de gabinete que sostendrá el Presidente estadounidense, Donald Trump, más tarde este miércoles.

Proceso por etapas

La agencia de noticias iraní Mizan agregó más detalles respecto al memorando de entendimiento (MOU, su sigla en inglés), el cual iniciaría un proceso de paz por etapas. Estados Unidos se ha comprometido a retirar sus fuerzas militares del entorno de Irán, pero si esto incluye las fuerzas desplegadas en la región o las estacionadas en bases, requiere negociación, especificaron.

“Si se llega a un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, este acuerdo será aprobado en forma de resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU”, agrega la señalada agencia citada por Al Jazeera.

El MOU que está surgiendo tiene su origen en las conversaciones indirectas iniciadas tras la guerra que comenzó hace casi tres meses, el 28 de febrero, en las que Pakistán y Qatar han desempeñado roles de mediador fundamentales entre Teherán y Washington.

De hecho, los principales negociadores de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, el presidente del Parlamento, y Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores, participaron de conversaciones con los mediadores cataríes en Doha entre lunes y martes. El diálogo fue positivo, de acuerdo a lo reportado por Tasnim, otra agencia de noticias iraní.

Como muestra de la distensión del conflicto en Medio Oriente, la Guardia Revolucionaria reportó este miércoles que 23 barcos transitaron por el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas.