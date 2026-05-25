Canciller ruso le dice a Marco Rubio que evacúe a diplomáticos y ciudadanos estadounidenses de Kiev

Sergei Lavrov aseguró que el Kremlin planea continuar con los ataques contra Ucrania, tras lanzar el tercer misil balístico Oreshnik del conflicto, el pasado domingo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llamó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para aconsejarle evacuar a los ciudadanos y diplomáticos estadounidenses de Kiev, ya que el Kremlin planea continuar con fuertes ataques contra la capital ucraniana, según un comunicado publicado el lunes por la Cancillería rusa.

Lavrov llamó a su par estadounidense a petición del Presidente Vladimir Putin para informarle que Rusia está lanzando ataques sistemáticos y consistentes contra instalaciones en Kiev, así como contra los respectivos “centros de toma de decisiones”, según el comunicado.

Rusia ha bombardeado regularmente ciudades ucranianas, incluida Kiev, desde 2022. Sin embargo, este domingo Ucrania sufrió un masivo bombardeo ruso con drones y misiles que incluyó un misil balístico Oreshnik, el tercero de esto utilizado a lo largo del conflicto. Moscú presentó el ataque como una represalia por la reciente agresión con drones ucranianos contra un colegio en la región de Luhansk ocupada por Rusia, que dejó 21 estudiantes muertos.

El Estado Mayor General de Ucrania señaló que sus fuerzas atacaron el cuartel general de una unidad rusa de drones que operaba en Starobilsk y rechazó la acusación de Putin de que se hubieran atacado instalaciones civiles.

Moscú afirmó que continuará con una serie de ataques sistemáticos de represalia. En un comunicado previo emitido el lunes, el Kremlin instó a todos los extranjeros, incluido el personal de misiones diplomáticas y representantes de organizaciones internacionales, a abandonar Kiev lo antes posible y recomendó a los residentes de la capital ucraniana mantenerse alejados de la infraestructura militar y administrativa.

Las amenazas rusas contra la capital del país de Europa del este no son nuevas, considerando los constantes ataques contra la capital durante toda la guerra, dijo el portavoz de la Cancillería ucraniana, Heorhiy Tykhyi, en X el lunes. El Departamento de Estado de Estados Unidos no estuvo inmediatamente disponible para comentar las declaraciones de Lavrov.

En la conversación con Rubio, Lavrov también acusó a Europa y Ucrania de socavar los acuerdos que Putin alcanzó con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre de 2025 en Alaska. Además, ambos discutieron la crisis en el estrecho de Ormuz y la situación en torno a Cuba, según el comunicado de la Cancillería rusa.

Rubio se ha mostrado recientemente muy pesimista respecto de las posibilidades de alcanzar pronto un acuerdo sobre Ucrania. “No parece haber nadie más en el mundo en este momento que pueda manejar esto”, dijo a periodistas el 22 de mayo. “Estamos más que dispuestos a hacerlo si surge la oportunidad de mantener conversaciones constructivas y productivas. Tampoco estamos interesados en involucrarnos en un ciclo interminable de reuniones que no llevan a nada”.