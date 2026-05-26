Pese a moretones en las manos y ratos con los ojos cerrados en ceremonias, Trump asegura que su examen médico salió “perfecto”

La Casa Blanca ofreció pocos detalles sobre la visita de antemano y Trump tampoco describió los exámenes o pruebas a los que fue sometido. (Foto: Reuters)

La visita del mandatario en la mañana de este martes al Centro Médico Militar Walter Reed marcó su cuarta cita médica divulgada públicamente desde el inicio de su segundo mandato.

El presidente Donald Trump afirmó que su examen físico en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed salió “PERFECTAMENTE”, aunque no entregó detalles sobre los resultados de la revisión.

La visita de Trump en la mañana de este martes a Walter Reed marcó su cuarta cita médica divulgada públicamente desde el inicio de su segundo mandato. También fue su tercer encuentro conocido con un dentista este año, más que los controles semestrales habituales para la mayoría de los estadounidenses. Trump acudió al centro médico en los suburbios de Maryland tres veces el año pasado.

La Casa Blanca ofreció pocos detalles sobre la visita de antemano y Trump tampoco describió los exámenes o pruebas a los que fue sometido.

“Acabo de terminar mi examen físico de seis meses en el Centro Médico Militar Walter Reed. ¡Todo salió PERFECTAMENTE! ¡Gracias a los excelentes médicos y al personal!”, publicó en redes sociales.

A un año del inicio de su segundo mandato, Trump ha mostrado algunas señales visibles de envejecimiento, entre ellas hinchazón en las piernas, decoloración en el cuello y moretones en las manos, que en ocasiones intenta disimular con maquillaje. El mandatario fue diagnosticado con una enfermedad venosa común y el año pasado se sometió a estudios avanzados de imagen del corazón y el abdomen, que la Casa Blanca calificó como “preventivos”. Además, Trump suele permanecer con los ojos cerrados durante períodos prolongados en eventos públicos en la Casa Blanca.

El estado de salud de Trump ha quedado bajo un escrutinio cada vez mayor debido a que es la persona de mayor edad en asumir la presidencia de EEUU. La Casa Blanca afirmó que publicará un comunicado con información sobre las citas médicas del mandatario.

En el pasado, Trump ha protegido y, en ocasiones, ocultado detalles sobre su estado de salud, realizando revelaciones selectivas que dejaron preguntas sin responder.

Trump ha repetido que está en excelente estado físico. Su edad no se ha convertido en una carga política como ocurrió con su predecesor, Joe Biden, cuyo deterioro público lo llevó a abandonar su campaña de reelección a los 81 años.

La visita médica ocurre en un momento delicado para Trump, quien busca un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, la cual ha desestabilizado los mercados globales de energía y afectado su aprobación antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Fuerzas de EEUU e Irán se enfrentaron cerca del estrecho de Ormuz durante la noche, lo que puso de relieve las tensiones entre ambos países incluso mientras insisten en que avanzan hacia un acuerdo de paz.