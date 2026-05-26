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Pese a moretones en las manos y ratos con los ojos cerrados en ceremonias, Trump asegura que su examen médico salió “perfecto”

La visita del mandatario en la mañana de este martes al Centro Médico Militar Walter Reed marcó su cuarta cita médica divulgada públicamente desde el inicio de su segundo mandato.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 26 de mayo de 2026 a las 14:39 hrs.

Trump salud Presidente Estados Unidos
<p>La Casa Blanca ofreció pocos detalles sobre la visita de antemano y Trump tampoco describió los exámenes o pruebas a los que fue sometido. (Foto: Reuters)</p>

La Casa Blanca ofreció pocos detalles sobre la visita de antemano y Trump tampoco describió los exámenes o pruebas a los que fue sometido. (Foto: Reuters)

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