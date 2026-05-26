Pese a moretones en las manos y ratos con los ojos cerrados en ceremonias, Trump asegura que su examen médico salió “perfecto”
La visita del mandatario en la mañana de este martes al Centro Médico Militar Walter Reed marcó su cuarta cita médica divulgada públicamente desde el inicio de su segundo mandato.
Noticias destacadas
El presidente Donald Trump afirmó que su examen físico en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed salió “PERFECTAMENTE”, aunque no entregó detalles sobre los resultados de la revisión.
La visita de Trump en la mañana de este martes a Walter Reed marcó su cuarta cita médica divulgada públicamente desde el inicio de su segundo mandato. También fue su tercer encuentro conocido con un dentista este año, más que los controles semestrales habituales para la mayoría de los estadounidenses. Trump acudió al centro médico en los suburbios de Maryland tres veces el año pasado.
La Casa Blanca ofreció pocos detalles sobre la visita de antemano y Trump tampoco describió los exámenes o pruebas a los que fue sometido.
“Acabo de terminar mi examen físico de seis meses en el Centro Médico Militar Walter Reed. ¡Todo salió PERFECTAMENTE! ¡Gracias a los excelentes médicos y al personal!”, publicó en redes sociales.
A un año del inicio de su segundo mandato, Trump ha mostrado algunas señales visibles de envejecimiento, entre ellas hinchazón en las piernas, decoloración en el cuello y moretones en las manos, que en ocasiones intenta disimular con maquillaje. El mandatario fue diagnosticado con una enfermedad venosa común y el año pasado se sometió a estudios avanzados de imagen del corazón y el abdomen, que la Casa Blanca calificó como “preventivos”. Además, Trump suele permanecer con los ojos cerrados durante períodos prolongados en eventos públicos en la Casa Blanca.
El estado de salud de Trump ha quedado bajo un escrutinio cada vez mayor debido a que es la persona de mayor edad en asumir la presidencia de EEUU. La Casa Blanca afirmó que publicará un comunicado con información sobre las citas médicas del mandatario.
En el pasado, Trump ha protegido y, en ocasiones, ocultado detalles sobre su estado de salud, realizando revelaciones selectivas que dejaron preguntas sin responder.
Trump ha repetido que está en excelente estado físico. Su edad no se ha convertido en una carga política como ocurrió con su predecesor, Joe Biden, cuyo deterioro público lo llevó a abandonar su campaña de reelección a los 81 años.
La visita médica ocurre en un momento delicado para Trump, quien busca un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, la cual ha desestabilizado los mercados globales de energía y afectado su aprobación antes de las elecciones legislativas de noviembre.
Fuerzas de EEUU e Irán se enfrentaron cerca del estrecho de Ormuz durante la noche, lo que puso de relieve las tensiones entre ambos países incluso mientras insisten en que avanzan hacia un acuerdo de paz.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Sartor: fondo ligado a Kiblisky financió OPA fallida de Clark y compra de acciones de Azul Azul por parte de Correa
Entregó un total de más de US$ 26 millones para ambas operaciones. Los movimientos bancarios para el expresidente de la concesionaria de "la U" fueron alertados por la UAF.
“Ignorante” y “meras artimañas jurídicas”: escala disputa entre municipalidad de Lo Barnechea y Enaco por nuevo plan regulador
En el juicio que enfrenta a las partes, el privado citó el informe de un fiscal judicial que propuso declarar ilegal el nuevo instrumento de planificación territorial comunal.
Aumenta la cantidad de tiempo del desempleo entre las mujeres
Un informe del OCEC-UDP mostró que casi uno de cada cinco desocupadas en Chile lleva buscando trabajo por al menos un año. Aquellas con educación superior completa y mayores de 50 años concentran las dificultades de reinserción.
"La compañía está de vuelta": la estrategia que redefinió Farmacias Ahumada para recuperar terreno en la industria
Desde que un consorcio liderado por Guillermo Harding tomó el control, la cadena ha abierto más de 100 locales. Su gerente general señala a DF que van en línea con el plan a cinco años y cuenta acerca de sus planes de expansión, el modelo de farmacia que están buscando y la mirada que tienen respecto a la intensidad competitiva del sector.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete