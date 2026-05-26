Trump recibió en la Casa Blanca a Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula en la presidencial de Brasil
El hijo de Jair Bolsonaro le pidió al mandatario estadounidense que designe a los grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas extranjeras.
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El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el martes con Flávio Bolsonaro, el principal rival del actual presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil de octubre.
Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente brasileño y estrecho aliado de Trump, Jair Bolsonaro, publicó una fotografía en las redes sociales junto al presidente estadounidense en el Despacho Oval.
El encuentro fue breve, y el joven Bolsonaro entró para tomarse la foto antes de abandonar la Casa Blanca, informó el medio brasileño G1 , citando a miembros no identificados del grupo. La Casa Blanca confirmó la reunión, pero no ofreció detalles sobre su duración ni propósito.
La reunión se produce apenas unas semanas después de que Trump y Lula se reunieran para seguir reparando los lazos que se tensaron el año pasado en medio de enfrentamientos sobre comercio, política exterior y el destino de Jair Bolsonaro, quien fue condenado por planear un golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022.
Bolsonaro y Banco Master
Además, se produjo en un momento difícil para la campaña de Bolsonaro, ya que el senador de derecha intenta desviar la atención de un escándalo que amenaza con descarrilar su candidatura presidencial.
A principios de este mes, The Intercept Brasil publicó mensajes que lo mostraban pidiéndole dinero al exdirector ejecutivo de Banco Master SA, Daniel Vorcaro. Vorcaro está en el centro de un escándalo multimillonario que ha involucrado a figuras prominentes de la clase política brasileña.
Flávio Bolsonaro afirmó que los fondos estaban destinados a financiar una película sobre su padre, quien fue condenado el año pasado a 27 años de prisión. Sin embargo, estas revelaciones se han convertido en un punto débil para su campaña, lo que ha permitido a Lula recuperar la ventaja en las encuestas.
Las preguntas sobre qué papel, si es que alguno, desempeñará Trump en la contienda han estado presentes en las primeras etapas de la misma, dados los estrechos vínculos del líder estadounidense con los Bolsonaro y su enfoque abiertamente político en muchas elecciones extranjeras.
Bolsonaro declaró a los periodistas en Washington que le había pedido a Trump que designara a los grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas extranjeras, reiterando una petición que ha hecho públicamente mientras intenta sacar provecho de los temores de los votantes sobre la delincuencia durante las elecciones.
La administración Trump ya había impuesto esta designación a cárteles de la droga en otros países latinoamericanos.
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