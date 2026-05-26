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Trump recibió en la Casa Blanca a Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula en la presidencial de Brasil

El hijo de Jair Bolsonaro le pidió al mandatario estadounidense que designe a los grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas extranjeras.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 26 de mayo de 2026 a las 19:14 hrs.

Brasil Bolsonaro candidato presidencial elecciones presidenciales América Latina Latinoamérica Estados Unidos Trump
<p>Trump recibió en la Casa Blanca a Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula en la presidencial de Brasil</p>

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