Trump elogia a Lula da Silva tras reunión en la Casa Blanca y acuerdan seguir negociando sobre comercio y aranceles

"Dinámico" fue el apelativo utilizado por el mandatario estadounidense, quien además calificó de "muy productivo" el encuentro con su par brasileño.

Donald Trump describió este jueves a Luiz Inácio Lula da Silva como el “dinámico Presidente de Brasil” en una publicación en redes sociales tras su reunión a puertas cerradas que calificó de "muy productiva" y que dejó imagenes que dan cuenta de un ameno encuentro.

"Nuestros representantes tienen previsto reunirse para discutir ciertos elementos clave. Se programarán reuniones adicionales en los próximos meses, según sea necesario”, publicó Trump, quien precisó que en la cita se discutió sobre aranceles y comercios, asuntos en los que ambos mandatarios se habían enfrentado en el pasado reciente.

Lula aún no se ha referido a la reunión. Se espera que hable con la prensa en Washington más tarde este jueves.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; y el representante comercial, Jamieson Greer, también participaron en la reunión, junto con el ministro de Finanzas de Brasil, Dario Durigan, y otros miembros del gabinete de Lula, según una persona familiarizada con la situación que pidió anonimato.

El encuentro fue la tercera reunión presencial entre ambos líderes desde que las relaciones entre Estados Unidos y Brasil se deterioraron el año pasado, cuando también hubo discrepancias en torno al destino del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado de Trump, quien fue condenado por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula.

Trump impuso fuertes aranceles a Brasil y sanciones contra un juez de la Corte Suprema en un intento fallido por detener el juicio contra Bolsonaro, aunque finalmente retrocedió, luego de que la campaña de presión fortaleciera políticamente a Lula dentro de Brasil.

Los líderes comenzaron a recomponer sus vínculos tras un encuentro casual en Naciones Unidas en septiembre y posteriormente se reunieron en Malasia, tras lo cual Trump levantó los aranceles sobre exportaciones brasileñas clave.

Desde entonces, ambos gobiernos han continuado las conversaciones sobre disputas comerciales en curso y otros temas, incluidos minerales críticos y los esfuerzos para combatir el crimen organizado en la mayor nación de América Latina, un foco clave para la Casa Blanca, que ha intensificado la acción militar en toda la región en un agresivo intento por combatir el narcotráfico.

La reunión ocurrió en un momento clave para Lula. El líder izquierdista de 80 años actualmente aparece empatado en las encuestas con Flavio Bolsonaro, el hijo mayor de Jair Bolsonaro, de cara a las elecciones de octubre, y ha visto desvanecerse el impulso en aprobación que recibió tras la disputa del año pasado con Trump.

La sombra de Trump ha estado presente en la carrera electoral, debido a sus estrechos vínculos con Bolsonaro padre y a su enfoque abiertamente político respecto de las elecciones en América Latina y el resto del mundo.

Sin embargo, Trump ha elogiado reiteradamente a Lula pese a sus diferencias ideológicas, alimentando la percepción entre autoridades brasileñas de que ambos gobiernos podrían seguir avanzando en comercio y crimen.

Comercio

Brasil emergió como uno de los grandes ganadores cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anuló en febrero los aranceles globales país por país impulsados por Trump, registrando una de las mayores caídas en su tasa promedio incluso después de que se implementaran gravámenes de reemplazo.

Aun así, sigue sujeto a una investigación bajo la Sección 301 sobre sus prácticas comerciales por parte de Estados Unidos, con el popular sistema de pagos Pix, la deforestación y otros temas bajo revisión. Como importante proveedor de acero para Estados Unidos, Brasil también continúa enfrentando aranceles sobre ese metal.

Lula viajó a Washington buscando evitar mayores presiones derivadas de la investigación, según una persona familiarizada con la situación.