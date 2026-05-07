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Trump elogia a Lula da Silva tras reunión en la Casa Blanca y acuerdan seguir negociando sobre comercio y aranceles

"Dinámico" fue el apelativo utilizado por el mandatario estadounidense, quien además calificó de "muy productivo" el encuentro con su par brasileño.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 7 de mayo de 2026 a las 16:40 hrs.

Brasil Estados Unidos Casa Blanca Trump aranceles Guerra Comercial
<p>Trump elogia a Lula da Silva tras reunión en la Casa Blanca y acuerdan seguir negociando sobre comercio y aranceles</p>

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