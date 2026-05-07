Tras ataque de EEUU a Irán, Trump lanza amenaza: "Los derrotaremos con mucha más contundencia y violencia si no firman su acuerdo ¡rápido!"

La isla Qeshm, en el estrecho de Ormuz, y la ciudad de Bandar Abás fueron parte de los blancos de ataque en contra de la nación persa. El mandatario estadounidense aseguró que "el alto al fuego sigue vigente".

"Al igual que los derrotamos hoy, los derrotaremos con mucha más contundencia y violencia en el futuro si no firman su acuerdo ¡rápido!". Con esas palabras amenazó a Irán el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de detallar el ataque que llevó a cabo su ejército este jueves.

En Truth Social, el mandatario dijo que "tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de cruzar con éxito el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo. Los tres destructores resultaron ilesos, pero los atacantes iraníes sufrieron graves daños. Fueron completamente destruidos, junto con numerosas embarcaciones pequeñas que reemplazan a su armada, ahora desmantelada".

Además, precisó que "se lanzaron misiles contra nuestros destructores, que fueron derribados con facilidad. Asimismo, se lanzaron drones que fueron incinerados en pleno vuelo", añadiendo que "cayeron al océano con una belleza singular, como una mariposa que se posa en su tumba".

Antes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) señaló "las fuerzas estadounidenses interceptaron ataques iraníes no provocados y respondieron con ataques de autodefensa", luego de que trascendieran en la prensa internacional agresiones en contra de la isla Qeshm, en el estrecho de Ormuz, y la ciudad de Bandar Abás, en la ciudad persa.

Trump, también se refirió a lo sucedido en breves declaraciones a la cadena ABC News, calificándolo de "love tap" (golpecito de cariño, en español). Además, aseguró que "el alto al fuego está en vigor".

De acuerdo al Centcom, EEUU respondió ataques que la República Islámica perpetró "mientras destructores de misiles guiados de la Armada estadounidense transitaban por el estrecho de Ormuz hacia el golfo de Omán". Aunque aclararon que "ningún activo estadounidense fue alcanzado".

Un alto funcionario de Washington señaló preciamente a Fox News que el ejército de Estados Unidos llevó a cabo ataques contra la isla Qeshm, en el estrecho de Ormuz, y la ciudad de Bandar Abás. Al Jazeera había reportado antes que se registraron explosiones en ambas locaciones portuarias.

Sin embargo, en la emisora ​​de la nación persa IRIB, un portavoz del cuartel general central de Khatam al-Anbiya de Irán afirma que Estados Unidos ha violado el alto el fuego, informando de ataques adicionales, uno dirigido a un barco petrolero iraní que se desplazaba desde aguas costeras del mismo país, en la región de Jask -en las cercanías de Ormuz-, y otro a un buque que entraba en el estrecho de Ormuz frente al puerto emiratí de Fujairah.

Los ataques ocurrieron mientras Estados Unidos espera la respuesta de Irán a una propuesta que pondría fin a los combates entre ambos países, pero dejaría sin resolver por el momento los asuntos más controvertidos, como el programa nuclear iraní.