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Reapertura de Ormuz y moratoria del enriquecimiento nuclear: la propuesta de paz de EEUU que evalúa Irán

Aunque de distintos sectores de Teherán han expresado escepticismo, Trump y el mediador, Pakistán, creen que se llegará a un acuerdo. El Brent bajó a US$ 101,27 el barril.

Por: F. Guerrero y B. Pescio

Publicado: Jueves 7 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Irán Estados Unidos guerra petróleo
<p>Teherán acusó recibo de la propuesta y, hasta el cierre de esta edición, la evaluaba. Foto: Reuters</p>

Teherán acusó recibo de la propuesta y, hasta el cierre de esta edición, la evaluaba. Foto: Reuters

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