Reapertura de Ormuz y moratoria del enriquecimiento nuclear: la propuesta de paz de EEUU que evalúa Irán

Teherán acusó recibo de la propuesta y, hasta el cierre de esta edición, la evaluaba. Foto: Reuters

Aunque de distintos sectores de Teherán han expresado escepticismo, Trump y el mediador, Pakistán, creen que se llegará a un acuerdo. El Brent bajó a US$ 101,27 el barril.

Del riesgo a un colapso del alto al fuego el lunes a una aproximación para pactar la paz el miércoles. Así ha cambiado el panorama de la guerra en Medio Oriente durante esta semana, mientras no se descarta un nuevo vuelco, según las propias palabras del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Suponiendo que Irán acceda a cumplir lo acordado, lo cual es, quizás, una gran suposición, la ya legendaria (operación) Furia Épica llegará a su fin, y el bloqueo altamente eficaz permitirá que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO A TODOS, incluido Irán. Si no aceptan, comenzarán los bombardeos y, lamentablemente, serán de un nivel y una intensidad mucho mayores que antes”, señaló este miércoles por la mañana el mandatario a través de Truth Social.

De esta manera, confirmaba lo que previamente trascendía en la agencia estadounidense Axios. Washington presentó un memorándum de entendimiento (MOU, su sigla en inglés) de una plana y 14 puntos, con una propuesta para un fin inmediato de las hostilidades.

La iniciativa, que no ha sido oficialmente difundida, contemplaría la reapertura del estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado por iraníes y estadounidenses.

Adicionalmente, EEUU se comprometería con levantar las sanciones que aplica a la nación persa y a liberar miles de millones de dólares en fondos iraníes actualmente congelados.

En el área nuclear, nudo que hizo fracasar los intentos de acuerdos previos, el MOU plantea una moratoria del enriquecimiento de uranio por parte de Irán. La extensión de dicha prórroga se estaría negociando activamente y -según Axios citando a fuentes familiarizadas con el asunto- podría extenderse entre 12 y 15 años. Previamente, Washington exigía 20 años, mientras que Teherán ofrecía tan solo cinco.

En el MOU, la República Islámica se comprometería -además- a no buscar jamás el desarrollo de un arma nuclear. Además, se estaría negociando una cláusula según la cual tampoco podría operar instalaciones nucleares subterráneas.

Escepticismo iraní

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán acusaron recibo de la propuesta y aseguraron que estaba bajo evaluación, para lo cual Washington habría otorgado 48 horas.

De ser aceptada, se declararía el fin de la guerra en la región y el inicio de un período de 30 días en el que EEUU iría levantando gradualmente el bloqueo al que somete a los puertos de Irán, mientras se desarrollan negociaciones sobre un acuerdo más detallado en Islamabad o Ginebra, precisa la señalada agencia.

De ser rechazada, Trump ya hizo su advertencia. Pese a ello, esta alternativa está plenamente vigente.

De hecho, la agencia de noticias Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria Islámica, citó a un funcionario anónimo que afirmó que la propuesta de la Casa Blanca contenía “algunas cláusulas inaceptables”. De todas maneras, la misma fuente precisó que Irán está examinando el asunto e “informará al mediador (Pakistán) cuando llegue a una conclusión”.

También se mostró reticente el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. “El enemigo, en su nuevo plan, busca, mediante un bloqueo naval, presión económica y manipulación mediática, destruir la cohesión del país para obligarnos a rendirnos”, dijo en un mensaje de voz publicado en su canal oficial de Telegram, citado por The Guardian.

Se sumó al coro de escepticismo uno de los integrantes de la delegación que viajó a Pakistán para la ronda inicial de conversaciones de paz el mes pasado, el académico Seyed Mohammad Marandi, quien señaló en X que la difusión de la propuesta es “una herramienta para la manipulación del mercado por parte de la Casa Blanca”. Asimismo, agregó que “la República Islámica está totalmente preparada para un posible ataque importante antes del viaje de Trump a China (agendado para el 14 y 15 de mayo)”.

Entre los puntos que interesan a Teherán y que no estarían presentes en el MOU se cuenta el futuro del estrecho de Ormuz, donde Irán ha demandado un rol de control más permanente.

En la propuesta estadounidense tampoco se estaría abordando la extensión del fin de las hostilidades al frente entre Israel y Líbano. Si bien entre esos dos actores hay un alto al fuego vigente, este mismo miércoles Tel Aviv bombardeó nuevamente Beirut y el sur libanés. El operativo resultó en la muerte del comandante de operaciones de la fuerza de elite Radwan de Hezbolah, Malek Ballout.

Las apuestas optimistas

Pese a todo, Trump se mostró optimista. “Estamos tratando con gente que tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo”, dijo en un evento en la Casa Blanca. “Veremos si están de acuerdo o no, y si no lo están, terminarán por estarlo poco después”, agregó.

Desde Pakistán también ven con buenos ojos la negación en curso. “Vamos a cerrar esto muy pronto. No estamos acercando”, dijo una fuente del país mediador, citada por Reuters.

Mismo ánimo prevaleció en el mercado, donde se festejó sin demora la posibilidad de un pacto que ponga fin a un conflicto que completa 68 días este jueves.

Como el principal activo afectado por el conflicto, el petróleo cayó fuertemente en la jornada: el Brent retrocedió 7,83% a US$ 101,27 por barril.

El dólar también recibió presiones ante el optimismo de los inversionistas, y el dollar index retrocedía 0,4% a 98 puntos al cierre del mercado cambiario local. En Chile, la divisa norteamericana se hundió $ 14,7 hasta los $ 891,9 al terminar la jornada.

Por su parte, las bolsas se sumaron al buen ánimo con alzas generalizadas. Al cierre de Wall Street, el Nasdaq saltó 2%, el S&P 500 aumentó 1,5% y el Dow Jones creció 1,2%, y así los dos primeros alcanzaron nuevos máximos históricos.

“Los índices bursátiles estadounidenses retomaron con fuerza su tendencia alcista, impulsados por las noticias publicadas por Axios revelando que por fin se está concretando un acuerdo de paz definitivo entre EEUU e Irán”, escribió el analista de mercados de Oanda, Elior Manier.

A nivel local, la bolsa chilena se encumbró de la mano del optimismo internacional y de los positivos resultados trimestrales de dos importantes acciones de la plaza.

El S&P IPSA avanzó 2,3% para cerrar en 10.936,58 puntos, revirtiendo por completo las caídas de las dos sesiones anteriores. Los montos transados de acciones nacionales superaron los $ 200 mil millones.

A la cabeza del rally estuvieron Latam Airlines (10%) y Falabella (7,8%), dos títulos de alta ponderación en el índice, altamente sensibles al conflicto en Medio Oriente.

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