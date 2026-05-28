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Trump presenta nueva demanda por US$ 10 mil millones por historia de WSJ sobre Epstein

La demanda revisada fue presentada la noche del miércoles ante un tribunal federal en Florida, En abril, el juez de distrito de EEUU Darrin Gayles desestimó la primera versión de la arremetida judicial.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 28 de mayo de 2026 a las 13:18 hrs.

Trump Estados Unidos demanda Medios de comunicación
<p>Trump presenta nueva demanda por US$ 10 mil millones por historia de WSJ sobre Epstein</p>

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