Trump presenta nueva demanda por US$ 10 mil millones por historia de WSJ sobre Epstein
La demanda revisada fue presentada la noche del miércoles ante un tribunal federal en Florida, En abril, el juez de distrito de EEUU Darrin Gayles desestimó la primera versión de la arremetida judicial.
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El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una nueva versión de su demanda por difamación por US$ 10 mil millones contra The Wall Street Journal y su matriz News Corp. por un artículo sobre sus presuntos estrechos vínculos con Jeffrey Epstein, después de que una versión anterior de la acción fuera desestimada por un juez.
La demanda revisada fue presentada la noche del miércoles ante un tribunal federal en Florida, cumpliendo con un plazo fijado por un juez que desestimó la denuncia original por carecer de suficientes afirmaciones de que la historia fue publicada con “real malicia” hacia Trump, un estándar alto establecido para las demandas por difamación presentadas por figuras públicas.
Trump demandó por una historia de julio de 2025 que decía que había enviado una nota de cumpleaños “subida de tono” al fallecido delincuente sexual en 2003, escrita dentro del contorno dibujado de una mujer desnuda y firmada con la rúbrica del Presidente en la zona púbica. La nota termina con: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”. Trump ha afirmado repetidamente que la nota es falsa.
“Al momento de la publicación, los demandados hicieron caso omiso imprudente de si las declaraciones difamatorias eran verdaderas y/o evitaron deliberadamente descubrir la verdad”, escribió el abogado de Trump, Alejandro Brito, en la demanda enmendada.
El juez de distrito de EEUU Darrin Gayles desestimó en abril la primera versión de la demanda de Trump, al dictaminar que “no se acerca en absoluto” a cumplir con el estándar legal para que figuras públicas aleguen difamación. El estándar de real malicia significa que una figura pública debe demostrar que la publicación sabía que la declaración en disputa era falsa o hizo caso omiso imprudente de la posibilidad de que pudiera no ser verdadera.
La nueva demanda de Trump busca reforzar las acusaciones en esa línea, alegando que los reporteros, The Wall Street Journal, la editorial Dow Jones y el presidente emérito de News Corp., Rupert Murdoch, publicaron la historia sabiendo que era falsa o con desprecio por la verdad.
News Corp. no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios. The Wall Street Journal ha respaldado reiteradamente su historia y ha sugerido que la demanda de Trump es un intento de silenciar las críticas en los medios.
Un vocero del equipo legal de Trump dijo que la nueva demanda era una “powerhouse”.
“El Presidente seguirá responsabilizando por sus acciones a quienes engañan al pueblo estadounidense con fake news y difamaciones”, dijo el vocero.
Según la demanda revisada, fue una “omisión evidente” que The Wall Street Journal no explicara por qué la supuesta nota de cumpleaños de Trump había sido escrita en tercera persona, por qué fue mecanografiada y por quién, y cómo el medio la obtuvo. La nueva demanda también insiste en la afirmación de Trump de que The Wall Street Journal omitió indebidamente incluir una imagen de la supuesta carta en el artículo o defenderla hasta meses después, argumentando que la omisión fue una prueba adicional de real malicia.
Al desestimar la demanda, el juez dijo que parecía claro a partir del artículo que The Wall Street Journal no había actuado de manera imprudente respecto de la verdad, señalando cómo el diario contactó a Trump y a otros funcionarios para pedir comentarios antes de la publicación. Gayles no se pronunció sobre si la historia era difamatoria y dijo que era demasiado pronto para determinar si Trump efectivamente había escrito la nota de cumpleaños.
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