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De la Espriella: el “Milei colombiano” que se acerca al balotaje contra el oficialismo de Petro

El candidato outsider, que está dejando fuera de competencia a la postulante de la derecha tradicional, también tiene como referentes a Bukele y Trump.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Jueves 28 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

elecciones elecciones presidenciales Colombia Francisca Guerrero
<p>Abelardo De la Espriella, de 47 años, aparece con un empaté técnico frente a Iván Cepeda en la última encuesta de AtlasIntel/Bloomberg. Foto: Bloomberg.</p>

Abelardo De la Espriella, de 47 años, aparece con un empaté técnico frente a Iván Cepeda en la última encuesta de AtlasIntel/Bloomberg. Foto: Bloomberg.

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