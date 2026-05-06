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¿Cómo puede impactar la reunión de este jueves de Lula con Trump en la carrera presidencial de Brasil?

El Presidente del gigante sudamericano enfrenta un estancamiento en las encuestas de cara a la elección del 4 de octubre, empatando en 47% en las intenciones de voto con Flávio Bolsonaro.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Miércoles 6 de mayo de 2026 a las 14:30 hrs.

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<p>¿Cómo puede impactar la reunión de este jueves de Lula con Trump en la carrera presidencial de Brasil?</p>

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