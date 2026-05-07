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Bolivia reformará ley eléctrica para atraer inversión extranjera en energías renovables

Bolivia impulsará una nueva ley energética que elimina el monopolio estatal y abre el sector a la inversión privada

Por: Reuters

Publicado: Jueves 7 de mayo de 2026 a las 14:15 hrs.

Bolivia Energía Energías Renovables Ministerio de Energía
<p>Bolivia reformará ley eléctrica para atraer inversión extranjera en energías renovables</p>

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