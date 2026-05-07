Bolivia reformará ley eléctrica para atraer inversión extranjera en energías renovables
Bolivia impulsará una nueva ley energética que elimina el monopolio estatal y abre el sector a la inversión privada
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El Gobierno de Bolivia anunció este jueves que impulsará una nueva Ley de Electricidad y Energías Renovables, destinada a atraer inversiones internacionales para frenar la dependencia del gas natural.
"Con esta nueva ley, pasamos de un mercado controlado prácticamente por el Estado a un mercado competitivo y, sobre todo, dando el rol que le corresponde al sector privado", dijo el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, en conferencia de prensa.
La nueva normativa, que sustituirá a la ley vigente desde 1994, busca revertir el modelo de control estatal absoluto. El plan permitirá que empresas privadas participen en la generación, exportación e importación de energía, eliminando el monopolio que la estatal ENDE mantenía sobre el sector.
La medida marca un viraje histórico en la política energética del país, que bajo el mandato del expresidente Evo Morales nacionalizó el sector entre 2010 y 2012, afectando contratos de empresas extranjeras, entre ellas firmas españolas, francesas y británicas.
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