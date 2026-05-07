Nueva York anuncia acuerdo presupuestario de US$ 268 mil millones que incluye un impuesto a las segundas residencias

Incluye US$ 1.500 millones en ayuda operativa para la ciudad y US$ 1.000 millones que se enviarán en otoño como cheques de reembolso por servicios públicos para los consumidores.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul (demócrata), anunció un acuerdo preliminar para imponer un impuesto a las segundas residencias en la ciudad de Nueva York como parte de un presupuesto de US$ 268 mil millones que también debilitará la ley climática del estado.

Las discusiones presupuestarias de este año se han visto complicadas por los debates sobre cómo cubrir el déficit presupuestario de la ciudad de US$ 5.400 millones en dos años. Esta semana, Hochul y los legisladores estatales llegaron a un acuerdo sobre el impuesto a las segundas residencias, dirigido a las personas con altos ingresos que no residen en la ciudad. El acuerdo anunciado este jueves no incluyó detalles sobre cómo funcionaría este impuesto.

La gobernadora dijo que está trabajando en esos asuntos con los líderes demócratas y que compartirá más información "pronto".

Hochul propuso en abril el impuesto para las segundas residencias en la ciudad con un valor superior a US$ 5 millones, afirmando que podría recaudar hasta US$ 500 millones anuales. El gobernador declaró a la prensa este jueves que el método "bastante peculiar" de la ciudad para calcular los impuestos sobre la propiedad ha dificultado la determinación de la estructura del impuesto.

Actualmente, el Departamento de Finanzas de la ciudad valora los condominios y cooperativas según su potencial de generación de ingresos, en lugar de su valor de mercado, lo que permite que los apartamentos de lujo se valoren a una fracción de su precio de venta. Este método de valoración está siendo impugnado ante el Tribunal Supremo estatal por una coalición de vivienda, que alega que el código tributario de la ciudad discrimina a los residentes pertenecientes a minorías.

Según Hochul, este método implica que propiedades valoradas en US$ 200 millones podrían tasarse en US$ 7 millones.

Los funcionarios de la ciudad de Nueva York también tendrán que intensificar sus esfuerzos de auditoría para garantizar que los contribuyentes no eludan el nuevo impuesto alegando que las propiedades se utilizan como residencia principal.

Alivio financiero y flexibilidad en la vivienda

En términos más generales, el acuerdo presupuestario estatal anunciado este jueves incluye US$ 1.500 millones en ayuda operativa para la ciudad de Nueva York, lo que el alcalde Zohran Mamdani (demócrata) celebró mientras los funcionarios de presupuesto de la ciudad trabajan para solucionar los déficits. Hochul, que se presenta a la reelección este otoño, recibió presiones de legisladores tanto de izquierda como de derecha para que el estado sea más asequible, aunque discrepan sobre cómo lograrlo.

Otras medidas incluidas en el acuerdo propuesto crearían excepciones al proceso de revisión ambiental del estado para agilizar el desarrollo de viviendas y ajustarían el proceso de pago de seguros del estado, ya que Hochul busca avanzar en la solución de los problemas de asequibilidad de la vivienda.

Hochul afirmó que no contempla una ampliación del impuesto a las segundas residencias en la zona norte del estado, una idea que algunos legisladores han planteado en las últimas semanas. Reiteró que el presupuesto final no incluirá aumentos en los impuestos sobre la renta ni en las tasas de las empresas, y también desestimó un recorte al crédito fiscal para entidades de traspaso utilizado por empresarios adinerados, que Mamdani intentó incluir a última hora.

Decisiones difíciles

Hochul declaró este jueves que había llegado a un “acuerdo general” con los líderes legislativos, el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, y la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, quienes se habían opuesto al aplazamiento por parte de la gobernadora de los objetivos estatales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. También criticaron sus propuestas para limitar los accidentes automovilísticos fraudulentos que inflan las indemnizaciones de las aseguradoras, propuestas que Hochul combinó con un tope a los daños que podrían pagarse a las víctimas en ciertos casos de accidentes.

"Las negociaciones no fueron fáciles", dijo Hochul, citando “desacuerdos sustanciales, decisiones difíciles y poderosos intereses especiales que intentaron influir en el resultado”.

Hochul se ha resistido a las peticiones de aumentar los impuestos sobre la renta a los millonarios y las grandes corporaciones, mientras los demócratas de Nueva York se preparan para unas primarias muy disputadas en junio. Sin embargo, los graves problemas presupuestarios de la ciudad de Nueva York -que Mamdani atribuyó a la mala gestión fiscal de su predecesor- acabaron convenciendo a Hochul de llegar a un acuerdo sobre otro tipo de aumento de impuestos.

Los legisladores también planean enviar a los usuarios cheques de reembolso por un total de US$ 1.000 millones este otoño para atender las quejas de los consumidores sobre los precios de los servicios públicos.

Se espera que el plan de gastos estatales, que debía presentarse el 1 de abril, también incluya cambios en el sistema público de pensiones, una propuesta que podría costar a los gobiernos estatales y locales al menos US$ 1.500 millones, según estimaciones sindicales.

Hochul se negó a precisar cuánto costaría esa propuesta y afirmó que cualquier ajuste al sistema de pensiones sería "mucho más reducido en términos monetarios".

Seguridad pública

Hochul también anunció un conjunto de medidas de seguridad pública, incluido un programa para limitar la conducción temeraria con tecnología de "supervelocidad", que instalaría dispositivos limitadores de velocidad en los vehículos operados por conductores que acumulen 16 o más multas por exceso de velocidad en un año.

También confirmó que el acuerdo final incluirá protecciones contra los agentes federales de inmigración, y afirmó que estados como Nueva York deberían protegerse contra los excesos del gobierno federal.