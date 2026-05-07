Quiroz desdramatiza un eventual rechazo a la ley de reactivación: "Vamos a seguir gobernando igual porque también existe la gestión y los decretos"

El ministro de Hacienda también defendió la eliminación de la franquicia tributaria Sence y el crédito tributario a la retención de trabajadores.

Una férrea defensa de alguno de los principales componentes del proyecto de reactivación y reconstrucción nacional realizó esta mañana de jueves el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En el marco de su participación en el seminario "Hoja de ruta 2026-2030: impacto del proyecto de ley de reconstrucción nacional", organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), el secretario de Estado puso paños fríos ante el eventual rechazo del proyecto de ley de reconstrucción en el Congreso, señalando que continuarían gobernando vía gestión y a través de algunos decretos, aunque también realzó la importancia de sacar adelante la normativa.

"A veces se dice bueno, esta ley es fundamental, si no se pasa la ley... No. A mí me preguntaron qué pasa si la ley no pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual porque también existe la gestión y también existen los decretos. Esto fue una decisión como bien clave porque creo que es un error decir que todo siempre depende de esto y que si al final eso no funciona se acabó el discurso y se acabó todo. Sí, es muy importante, es una meta tremendamente central, pero también estamos desde el día uno gobernando con gestión y con decretos y ya hay efectos", afirmó.

En esto último ejemplificó con medidas que ya están generando rendimientos para el Fisco, como el incremento en la recaudación por el mayor cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), que pasó de $ 1.000 millones al mes en abril del 2025 a $ 23.500 millones en abril de este año; y el incremento de la inversión ingresada a trámite en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por US$ 28.500 millones en el primer trimestre de este año, versus US$ 12.300 millones promedio en el mismo trimestre para el 2014 al 2025.

"Pensamos que en la medida, sobre todo, que el proyecto de ley nuestro se apruebe con una mayoría holgada, y pensamos que así va a ser, va a tener un efecto de expectativas muy positivo", complementó.

El mensaje de Quiroz se da en momentos en que se ha puesto en cuestionamiento la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, luego de que la bancada del Partido de la Gente (PDG) anunciara la noche de este miércoles que desechó un acuerdo preliminar con el Ejecutivo para entregar su apoyo al texto. El PDG tiene una bancada numerosa de 14 diputados.

Acuerdos para viabilizar el proyecto

Tras el seminario, Quiroz mostró su confianza de que el proyecto se aprobará con una amplia mayoría en la Sala de la Cámara de Diputados, así como que ocurra lo mismo con la idea de legislar este jueves en la comisión de Hacienda de la Cámara.

"Estamos conversando con muchos actores, siempre estamos dispuestos a conversar con todos, estamos dispuestos a flexibilizar posiciones, así que también hemos estado hablando con otros grupos, otras corrientes políticas, así que estamos bastante esperanzados, razonablemente optimistas de que vamos a tener la idea de legislar y de que en la Sala vamos a tener un apoyo que va a ir más allá de la coalición que apoya al gobierno", dijo el ministro de Hacienda.

Defensa a medidas polémicas

En su exposición, Quiroz también realizó una férrea defensa de dos de los artículos más polémicos del proyecto: el crédito tributario a la retención de trabajadores, y la eliminación de la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Sobre el crédito, sinceró ante la audiencia que está en "cierta minoría respecto a mi profesión" debido a que varios economistas han mostrado su rechazo a la idea, por su costo (US$ 1.400 millones por año) y porque no genera un efecto claro sobre la contratación de nuevos trabajadores.

El ministro dijo que la medida es "de las que más me gusta" del plan, debido a que incide en una rebaja mayor del impuesto de Primera Categoría, que en lugar de pasar de 27% a 23%, llevaría a la tasa a un 20% para las compañías que cumplan con los requisitos. "Hay tres puntos que son esta rebaja" vía crédito al empleo, dijo. "Por eso se dice que cuesta mucho. Claro, son tres puntos de rebaja de impuesto corporativo", agregó.

"Nos dicen que esto no crea empleo. Estamos defendiendo lo que hay. Vean cuánta gente despidió Walmart en los últimos 24 meses. Salarios bajos", dijo el secretario de Estado.

Debido a su efecto sobre la tasa corporativa, Quiroz manifestó que "en esta medida me voy a encadenar", agregando también que los empleadores que mal utilicen el beneficio estarán sometidos también a penas del Código Tributario, ya no solo del Código del Trabajo, por lo que se le entregan mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos (SII) para fiscalizar el buen uso del crédito.

De hecho, explicó que espera que el instrumento genere que mucha menos gente gane el salario mínimo y que aumente la formalidad de los trabajadores.

Tras el seminario, Quiroz profundizó en el tema: "El crédito tributario al empleo es una medida muy relevante para nosotros. Es un apoyo directo a las empresas que contratan a mano de obra con menor calificación. Por lo tanto, esa es una iniciativa que queremos mantener".

Respecto a la franquicia Sence, Quiroz enfatizó que hay "mucho lobby" de entidades como los Organismos Técnicos Intermedios para Capacitación (OTIC) y los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), lo que es "complejo", pero recalcó que este gasto -en torno a US$ 300 millones- en general "evaluación tras evaluación tras evaluación muestran que no tiene efecto" sobre la empleabilidad de los beneficiarios, según han mostrado sucesivas evaluaciones de entidades como la Dirección de Presupuestos (Dipres).

"Estamos llenos de estudios que dicen que la franquicia tributaria del Sence es una mala idea, se presta para abusos y no tiene efecto ni en ocupación ni en remuneraciones. Y esto desde 2011, cuando la ministra del Trabajo de la época, Evelyn Matthei, dijo que este era el mayor fraude que se le hacía al Estado", argumentó.

"No significa que no nos interese la capacitación. Obviamente que vamos a tener que pensar en otros mecanismos de capacitación, pero este no está funcionando", manifestó.