Vuelco en acuerdo del PDG: diputados anuncian rechazo al proyecto de reactivación del gobierno

La propuesta de iniciativa paralela del Ejecutivo no cumple con lo que se había conversado, explicaron los parlamentarios.

“Se cae el acuerdo, porque no nos entregan un proyecto que está a la altura de lo que nosotros habíamos acordado y conversado”, fue el anuncio que realizó la bancada del Partido de la Gente (PDG) la noche de este miércoles en el Congreso Nacional, en relación con el proyecto de reactivación económica.

Los diputados explicaron que la oferta del gobierno no se corresponde con lo que la bancada había acordado con el Ejecutivo, en cuanto a la devolución del IVA para los medicamentos y pañales, por lo que el PDG rechazaría la idea de legislar mañana jueves en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, explicó que lo que se había pedido era universalidad en la devolución del IVA respecto de los pañales y que habían aceptado comenzar con una canasta de medicamentos que debía ir creciendo gradualmente, pero que nada de eso se les concedió.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Por el contrario, el Ejecutivo presentó un proyecto que no considera a la clase media, sino que apostó por “un bono muy restringido”, que se entregaría trimestralmente y que llegaba sólo al quinto decir. Por lo que estiman que el Ejecutivo “no cumplió su palabra”.

El parlamentario aseguró que el PDG siempre estará dispuesto a conversar, pero lamentó que “de esta manera no se puede avanzar en el diálogo”. Y enfatizo que “hoy, con la información que tenemos, esto es absolutamente insuficiente y decimos claramente que este no es el acuerdo al que llegamos”.

Por otro lado, el diputado no quiso especular sobre la posibilidad de que se retome el acuerdo, en la reunión que este jueves en la mañana tiene agendada el fundador del partido, Franco Parisi, con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz. Y reiteró que por ahora el acuerdo está quebrado: “La reunión de mañana, será mañana, pero hoy día este proyecto no cumple ni con la más mínima expectativa de lo que nosotros habíamos acordado”.

En este contexto, explicó que para reconsiderar la decisión, el proyecto debe contener la devolución del IVA universal para los pañales y partir con una “canasta robusta” con la misma medida para los medicamentos.