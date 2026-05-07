Vuelco en acuerdo del PDG: diputados anuncian rechazo al proyecto de reactivación del gobierno
La propuesta de iniciativa paralela del Ejecutivo no cumple con lo que se había conversado, explicaron los parlamentarios.
Noticias destacadas
“Se cae el acuerdo, porque no nos entregan un proyecto que está a la altura de lo que nosotros habíamos acordado y conversado”, fue el anuncio que realizó la bancada del Partido de la Gente (PDG) la noche de este miércoles en el Congreso Nacional, en relación con el proyecto de reactivación económica.
Los diputados explicaron que la oferta del gobierno no se corresponde con lo que la bancada había acordado con el Ejecutivo, en cuanto a la devolución del IVA para los medicamentos y pañales, por lo que el PDG rechazaría la idea de legislar mañana jueves en la Comisión de Hacienda de la Cámara.
El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, explicó que lo que se había pedido era universalidad en la devolución del IVA respecto de los pañales y que habían aceptado comenzar con una canasta de medicamentos que debía ir creciendo gradualmente, pero que nada de eso se les concedió.
Por el contrario, el Ejecutivo presentó un proyecto que no considera a la clase media, sino que apostó por “un bono muy restringido”, que se entregaría trimestralmente y que llegaba sólo al quinto decir. Por lo que estiman que el Ejecutivo “no cumplió su palabra”.
El parlamentario aseguró que el PDG siempre estará dispuesto a conversar, pero lamentó que “de esta manera no se puede avanzar en el diálogo”. Y enfatizo que “hoy, con la información que tenemos, esto es absolutamente insuficiente y decimos claramente que este no es el acuerdo al que llegamos”.
Por otro lado, el diputado no quiso especular sobre la posibilidad de que se retome el acuerdo, en la reunión que este jueves en la mañana tiene agendada el fundador del partido, Franco Parisi, con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz. Y reiteró que por ahora el acuerdo está quebrado: “La reunión de mañana, será mañana, pero hoy día este proyecto no cumple ni con la más mínima expectativa de lo que nosotros habíamos acordado”.
En este contexto, explicó que para reconsiderar la decisión, el proyecto debe contener la devolución del IVA universal para los pañales y partir con una “canasta robusta” con la misma medida para los medicamentos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
La gira tech del canciller Pérez Mackenna y de la ministra Lincolao: reuniones en Silicon Valley con Nvidia, Google y Apple
En el marco del programa Choose Chile, los secretarios de Estado se reunieron con grandes empresas tecnológicas para promover la inversión y la formación de capital humano en el país.
Caso Sartor: Toesca amplía querella contra socios y exdirectivos de AGF por financiamiento a proyecto inmobiliario en Miami
Según la acción legal, fondos de la gestora realizaron préstamos a un desarrollo residencial que “no estuvieron respaldados por garantías reales proporcionales al monto comprometido ni por mecanismos eficaces” para asegurar la recuperación del capital. De la trama también forman parte los empresarios Marcelo Pesce y Victoriano Cerda.
Minvu caduca todos los contratos de constructora española y cobrará boletas de garantía tras abandono de obras en cuatro regiones
Al no recibir una respuesta satisfactoria de parte de la empresa, el ministro Iván Poduje anunció que las garantías cubrirán el pago a trabajadores y subcontratistas, además de reanudar las faenas con nuevas firmas a través de “trato directo”. El secretario de Estado además anunció acciones legales contra la compañía.
Clínica Costanera de Valdivia invierte US$ 15 millones en infraestructura para fortalecer sus prestaciones de tratamiento y cuidado oncológico
La apertura de esta nueva área está proyectada para enero de 2027 y busca entregar atención especializada integral para pacientes que hoy deben recurrir a Santiago por cuidados médicos.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete