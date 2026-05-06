Kast valora observaciones del CFA, pero descarta frenar proyecto de reactivación: “Vamos a mantener la urgencia”

El mandatario sostuvo que “hay un debate parlamentario en las comisiones, tengan las indicaciones, porque sobre las indicaciones se vota y democráticamente se decide”.

Luego de participar en la cumbre del Salmón 2026 en Frutillar, el Presidente de la República, José Antonio Kast, se refirió a las alertas levantadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto al proyecto de ley de reactivación y reconstrucción que impulsa La Moneda, y descartó detener el trámite del proyecto o retirar la suma urgencia a la normativa, que será votada en general este jueves en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Sobre el informe, Kast sostuvo que “ahora el ministro de Hacienda va a plantear sus opiniones, como corresponde” y sostuvo que “el Consejo Fiscal Autónomo ha hecho siempre informes que nosotros valoramos. Este también lo valoramos para mejorar, pero lo que no vamos a hacer es detener el avance para que Chile vuelva a crecer y este proyecto es importante para el desarrollo y crecimiento en Chile”.

Explicó que “el ministro de Hacienda va a contestar cada uno de los planteamientos que se hacen ahí, van analizar cada uno de los riesgos, pero todos coinciden en que Chile requiere volver a crecer, a dar certeza para la inversión”.

El mandatario indicó que “estos debates políticos lo que hacen es no dar certeza, es plantear incertidumbre, la certeza se da cuando tengamos el documento claro y concreto de que nos expliquen cómo van a hacer crecer a Chile después de cuatro años en que no creció, cómo van a aumentar el empleo después de cuatro años que decreció”.

El jefe de Estado fustigó las críticas de la oposición señalando que “hoy día los que dan recetas para la solución tuvieron cuatro años. ¿Cuál fue el resultado? El que vemos, más cesantía menos inversión, menos desarrollo. En ese tema, es la instancia parlamentaria la que tienen que usarla como corresponde, presentar las indicaciones y sobre las indicaciones se va a debatir”.

Enfatizó que “vamos a seguir con la urgencia y le vamos a solicitar al Parlamento que pensemos en Chile, que lleva diez años estancado, con 1 millón de personas sin empleo, 2 millones y medio de personas en la informalidad y lo que estamos buscando es que esas personas pueden tener un trabajo formal”.

El Presidente, frente a los pedidos de postergar la votación, manifestó que “el proyecto ya estuvo en manos de ellos una semana distrital entera. Supongo que todo economista que apoya a estos parlamentarios lo habrá analizado en detalle” y que “supongo que cada parlamentario que levanta la voz, se leyó el mensaje y el proyecto completo y, por lo tanto, reitero que nosotros vamos a mantener las urgencias”.

Remarcó que “hay un debate parlamentario y se está dando en las comisiones, y lo que sí les planteamos es que tengan las indicaciones, porque sobre las indicaciones se vota y democráticamente se decide”.