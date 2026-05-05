Poduje se reunió con Kast buscando cerrar controversias: dijo que “mejorará las formas” y firma la paz con Quiroz

El titular del Minvu aseguró que va a aplicar el recorte del 3%. "Es una necesidad del país y vamos a trabajar en ese objetivo común”, dijo y precisó que los recursos para la reconstrucción van a estar disponibles.

Directo desde el aeropuerto hasta La Moneda viajó la tarde de este martes el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para reunirse con el Presidente José Antonio Kast en medio de las críticas que ha recibido desde la oposición y del oficialismo por su trato en diversos eventos con pobladores y parlamentarios, y también por su relación con sus pares, en especial el titular de Hacienda Jorge Quiroz, por los recortes instruidos para todo los ministerios.

Poduje conversó con el mandatario por cerca de una hora. El ministro ha sido protagonista de diversos desencuentros con legisladores, pero también genera reacciones entre sus pares como lo reconoció el titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quien afirmó que su actitud genera “incomodidad”.

A eso se suman las declaraciones de la presidenta de Renovación Nacional, senadora Andrea Balladares, quien afirmó que “genera un entorpecimiento y puede generar que esto finalmente haga que la gestión se vea ralentizada” en el Minvu.

Tras el encuentro, el secretario de Estado bajó a los patios de la sede de gobierno con una actitud serena evitando ahondar en conflictos con el oficialismo y frente a las críticas de RN dijo: “La verdad es que vengo llegando a Concepción y no he podido verlo en detalle, pero lo que les puedo decir es que vamos a seguir trabajando por Chile y vamos a mejorar todo lo que haya mejorar para generar en el país un clima de optimismo que se requiere”.

Respecto a su estilo, indicó que “siempre uno tiene que mejorar las formas cuando esas formas no son correctas, y yo soy el primero en reconocerlo, si es que no he sido así. Lo importante es el trabajo, el compromiso con el Presidente y el compromiso con el proyecto que tiene él, qué es lo que tenemos que hacer que es trabajar con los chilenos".

Planteó que “a la gente espera resultados" y que eso es lo que "tenemos que hacer hoy día". Detalló tener "una lista de espera de 250.000 familias, tenemos un déficit de 500.000 familias sin casa, por lo que trabajar el doble para que esas familias tengan casa”.

Poco antes de la cita, aprovechó para cerrar otra polémica, esta vez con Hacienda luego que dijera la semana pasada que su único jefe es el Presidente. "Vamos a implementar los recortes que acordamos con el ministro Quiroz. Eso lo tenemos que hacer todos los ministros. Es una necesidad del país y vamos a trabajar en ese objetivo común”, señaló.

Y precisó que los recursos para la reconstrucción van a estar disponibles, porque “es un ajuste que no afecta los presupuestos de reconstrucción”.

Sobre este mismo punto Quiroz dijo en el congreso en Valparaíso que la controversia se trató "de un mal entendido" y que los recursos para la reconstrucción por los incendios van a estar.