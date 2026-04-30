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Poduje se rebela ante los recortes propuestos por Hacienda: “Tengo un solo jefe, que es el Presidente. Quiroz es un ministro más”

El ministro de Vivienda afirmó que hoy se le acaba la plata para la reconstrucción en zonas afectadas por incendios, por lo cual “vamos a tener que hacer algunas reasignaciones y espero que el ministro Quiroz nos entregue la plata”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 10:57 hrs.

Ministro de Hacienda viviendas reconstruir Jorge Quiroz Rodolfo Carrasco
<p>Crédito: Aton</p>

Crédito: Aton

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