Poduje se rebela ante los recortes propuestos por Hacienda: “Tengo un solo jefe, que es el Presidente. Quiroz es un ministro más”

El ministro de Vivienda afirmó que hoy se le acaba la plata para la reconstrucción en zonas afectadas por incendios, por lo cual “vamos a tener que hacer algunas reasignaciones y espero que el ministro Quiroz nos entregue la plata”.

En un estado de rebeldía se encuentra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ante los recortes que está sugiriendo el Ministerio de Hacienda.

Esta mañana, el secretario de Estado enfatizó que él tiene un solo jefe, que es el Presidente de la República, José Antonio Kast, y que su par de Hacienda, Jorge Quiroz, es uno más del gabinete.

En entrevista con radio Infinita, Poduje explicó que los recursos del ministerio para la reconstrucción de viviendas afectadas por los incendios forestales en Valparaíso y Biobío se terminan en esta jornada y que por lo mismo “vamos a tener que hacer algunas reasignaciones y espero que el ministro Quiroz nos entregue la plata”.

Poduje reveló que su par de Hacienda le ha comentado que está en eso y que por mientras “tengo que hacer una serie de cosas que él me pidió, que algunas las vamos a hacer, pero otras no las vamos a hacer” y puso como ejemplo que “no vamos a cortar los programas de pavimento participativo” y tampoco el de mejoramiento de condominios sociales.

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Consultado por la respuesta de Quiroz ante su negativa de recortar algunos programas, Poduje reveló que le dijo que “tenemos que ver la forma en que vamos a sacar los recursos para financiar el plan de reconstrucción. En eso estamos”.

Pero Poduje también trazó una línea cuando le preguntaron si está obligado a acceder a los recortes del titular de Hacienda. “No, yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast, es el Presidente de Chile, él es mi único jefe, yo me debo a él y a los chilenos” y agregó que “el ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay, pero el único primus inter pares es el Presidente de la República, él es mi jefe”.

La tarde del miércoles Quiroz y Poduje participaron de una reunión convocada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en La Moneda en la cual también estuvo el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, y el jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, oportunidad en que habrían tratado este tema.