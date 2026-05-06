Dólar se hunde más de $ 13 y pierde los $ 900 en apertura marcada por expectativa sobre posible acuerdo de paz entre EEUU e Irán

El petróleo Brent se desplomaba 7,7% y el cobre Comex se disparaba 3,5%, mientras que el dollar index retrocedía 0,6%. Las noticias llegan después de que los ministros de Relaciones Exteriores de China e Irán sostuvieran una reunión este miércoles en Beijing.

Un memorando de una página estaría detrás de las fuertes ventas de dólares y ganancias de más de 3% en el precio del cobre este miércoles. Se trata del posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

La paridad dólar-peso caía $ 13,6 a $ 892,9 en la apertura de la sesión, y así profundizaba el descenso de la víspera, después de que la semana empezara con un fuerte salto en las pantallas de Bloomberg.

El petróleo Brent se hundía 7,7% a US$ 101,4 el barril y el cobre Comex se disparaba 3,5% a US$ 6,2 por libra, mientras que el dollar index retrocedía 0,6% a 97,9 puntos. Todo esto, de la mano con fuertes caídas de las tasas de interés soberanas -7 puntos base (pb) en EEUU y más de 10 pb en gran parte de Europa-, y alzas en los mercados bursátiles.

¿Más cerca que nunca?

Según reportes, Irán tiene 24 horas para evaluar un memorándum de entendimiento que, de aceptarse como válido, declararía el fin de la guerra en la región y el inicio de un período de 30 días de negociaciones sobre un acuerdo detallado para abrir el estrecho de Ormuz, limitar su programa nuclear y beneficiarse de un levantamiento de las sanciones estadounidenses.

Se espera que Teherán envíe su respuesta a través de Pakistán. Las noticias llegan después de que los ministros de Relaciones Exteriores de China e Irán sostuvieran una reunión este miércoles en Beijing, donde Wang Yi instó a su par Abbas Araghchi a seguir negociando, bajo el argumento de que "reanudar las hostilidades es desaconsejable".

El acuerdo supondría el término gradual de los bloqueos navales que EEUU e Irán han estado llevando a cabo en Ormuz, si las negociaciones fracasaran, las fuerzas estadounidenses podrían restablecer el bloqueo o reanudar la acción militar. Irán dijo este miércoles que solo aceptaría un acuerdo de paz si este fuera "justo".

El entusiasmo del mercado comezó en la tarde del martes, después de que Donald Trump anunciara la suspensión del denominado "Proyecto Libertado", una iniciativa para rescatar a los barcos atrapados en Ormuz que derivó en intercambio de fuego con lanchas de guerra iraníes.

No fue sólo eso: el mandatario afirmó que "se ha logrado un gran progreso hacia un acuerdo completo y final" en las negociaciones de paz como argumento para suspender la misión naval, que logró escoltar a dos buques con bandera estadounnidense en su corta vigencia.

"En última instancia, la posibilidad de que la caída de los precios del petróleo crudo se mantenga y de que se logren avances en la resolución del conflicto en Medio Oriente determinará que las ventas del dólar global se prolonguen o no en el corto plazo, aunque sin duda hay otros factores macroeconómicos que están contribuyendo a ello. Los indicios de que China sigue mostrando resistencia también han contribuido a debilitar al dólar", escribió el head de Estudios de MUFG, Derek Halpenny.

En concreto, fueron los índices de gerentes de compras (PMI, sigla en inglés) de abril elaborados por RatingDog los que dieron cuenta de una mejora de las expectativas empresariales en el gigante asiático, algo especialmente favorable para "divisas commodity" como el peso chileno.

El PMI de servicios se cifró en 52,6 puntos, mejor que los precedentes 52,1 y que los 52 en la estimación de consenso. Con esto, el PMI compuesto avanzó a 53,1 puntos y acumuló 11 meses en zona de expansión, vale decir, sobre la marca de 50 puntos.

Y hubo esta mañana cifras de empleo estadounidense más débiles de lo esperado, algo que suele presionar a la baja los rendimientos del Tesoro y al dólar global, con efectos positivos en las materias primas. Las nóminas privadas ADP resultaron ser 109 mil en la lectura de abril, frente a una estimación de consenso que apuntaba a 120 mil.