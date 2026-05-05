Dólar baja con fuerza y el cobre Comex se dispara casi 3% a medida en que disminuyen las tensiones en Medio Oriente
El tipo de cambio viene de saltar más de $ 10 en un turbulento inicio de semana. Sin embargo, este martes el cobre Comex se apresuraba a recuperar la marca de US$ 6 por libra, mientras los precios del petróleo y las tasas de interés devolvían una parte de sus alzas de la víspera.
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El dólar-peso se iba para abajo este martes gracias a la enérgica recuperación de los precios del cobre, mientras no se han reportado nuevos hechos de violencia en el golfo Pérsico y Estados Unidos se muestra pacífico.
La paridad local retrocedía $ 8,2 para cotizar a $ 904,3 -mínimos de la sesión- antes del mediodía, después de haberse disparado más de $ 10 al cierre del lunes en las pantallas de Bloomberg.
El peso chileno recibía apoyo del mundo cuprífero, ya que el cobre transado en la bolsa Comex estadounidense saltaba 2,9% a US$ 6,01 por libra, mientras el futuro de la Bolsa de Metales de Londres (que recién comenzó su semana, debido al feriado de Early May el lunes) avanzaba 1% a US$ 5,95 la libra.
Hay cierta distensión respecto de Medio Oriente, reflejándose en el petróleo Brent, que bajaba 3,4% a US$ 110,6 por barril, mientras las principales tasas de interés también devolvían una pequeña parte de sus fuertes alzas de la víspera. La mayoría de las divisas emergentes se fortalecía, y un indicador del dólar global operaba plano.
Los inversionistas valoran el hecho de que la tregua entre EEUU e Irán no se ha desmoronado, a pesar de que la semana partió con especial turbulencia. Una muestra de ello es que las fuerzas americanas afirmaron haber repelido ataques iraníes mientras escoltaban a dos buques con bandera estadounidense, y las autoridades de Emiratos Árabes Unidos dijeron haber interceptado misiles iraníes, además de reportar un incendio en su terminal petrolera de Fujairah por ataques con drones.
"La volatilidad de este lunes en el mercado de divisas reflejó la incertidumbre sobre las implicancias de estos acontecimientos. Pero si, por ejemplo, el Presidente Trump está optando deliberadamente por rebajar la tensión con Teherán antes de su visita prevista a China el 14 y 15 de mayo, el apetito por riesgo podría recuperarse, frenando la demanda de dólares. La evolución de los precios esta mañana apunta en esa dirección: las divisas de alta sensibilidad están viendo retornos ligeramente superiores", publicaron los estrategas de divisas de Scotiabank, Shaun Osborne y Eric Theoret.
El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, dijo esta mañana en conferencia de prensa que los ataques iraníes a barcos comerciales y buques de guerra americanos "están por debajo del umbral necesario como para reanudar las operaciones de combate a este punto". Pete Hegseth, el secretario de Guerra, sostuvo que el Pentágono "no busca pelear".
La atención se ha trasladado parcialmente a los últimos datos económicos de EEUU. El índice ISM de servicios de abril estuvo prácticamente en línea con los pronósticos, aunque sí hubo una sorpresa a la baja en el subíndice de precios pagados de la encuesta. Por su parte, las ofertas laborales de marzo estuvieron ligeramente por encima de lo esperado, y la lectura del mes anterior se revisó al alza.
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