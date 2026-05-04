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Dólar sube a cerca de $ 910 mientras inversionistas digieren las últimas noticias sobre el conflicto en Medio Oriente

Analistas han advertido que el mercado energético enfrenta un mes decisivo, pues los inventarios de crudo se encuentran a unas pocas semanas de agotarse, situación que derivaría en un alza de los precios a niveles aún mayores.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 4 de mayo de 2026 a las 10:43 hrs.

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<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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