Dólar sube a cerca de $ 910 mientras inversionistas digieren las últimas noticias sobre el conflicto en Medio Oriente

Analistas han advertido que el mercado energético enfrenta un mes decisivo, pues los inventarios de crudo se encuentran a unas pocas semanas de agotarse, situación que derivaría en un alza de los precios a niveles aún mayores.

El dólar se apreciaba en los primeros negocios de mayo, mientras los traders abordan señales mixtas relacionadas con el conflicto en el golfo Pérsico, pues incluyen situaciones violentas, pero también una misión liderada por Estados Unidos cuyo objetivo es rescatar a los barcos atrapados en el estrecho de Ormuz.

La paridad local subía $ 7 a $ 908,2 en la mañana de este lunes, después de cerrar al alza una semana corta por el feriado del viernes, aunque de todas formas anotó una caída mensual en las pantallas de Bloomberg.

El dollar index avanzaba 0,1% a 98,3 puntos, de la mano con las tasas de interés estadounidenses, a medida que el petróleo Brent repuntaba 2,5% a US$ 110,8 por barril (el viernes cerró a la baja). Mientras, el cobre Comex retrocedía 1,3% a US$ 5,91 la libra.

Temprano se supo que el Imacec de marzo registró una caída de 0,1% interanual, según informó el Banco Central de Chile, variación que estuvo muy por debajo de lo pronosticado en las encuestas. Las cifras sectoriales del jueves habían hecho prever un mal desempeño de la economía.

Incidentes marítimos

Donald Trump anunció este domingo a través de su red Truth Social que EEUU conducirá de forma segura a los barcos que se han visto atrapados en el estrecho de Ormuz, para que puedan salir de ahí. El denominado "Proyecto Libertad" entraría en marcha este mismo lunes.

Washington negó que una fragata estadounidense haya sido atacada cerca del golfo de Omán tras ignorar alertas de la marina iraní, esta última una noticia que fue reportada por medios de ese país y que empujó más arriba los precios del petróleo.

No ha sido el único reporte apuntando a la violencia en el estrecho. Según la autoridad marítima de Reino Unido, un barco cisterna fue atacado por proyectiles cerca del puerto emiratí de Fujairah, menos de un día después de que un carguero fuera asediado por lanchas patrulleras. Irán advirtió a la marina estadounidense que no entre en el estrecho de Ormuz.

La república islámica confirmó este domingo que, a través de Pakistán, recibió la respuesta estadounidense a su última propuesta de paz. Los 14 puntos iraníes están "únicamente enfocados en terminar con la guerra", y no "hay conversaciones nucleares en esta etapa", según dijo a la televisión estatal el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Analistas han advertido que el mercado energético enfrenta un mes decisivo, pues los inventarios de crudo se encuentran a unas pocas semanas de agotarse, situación que derivaría en un alza de los precios a niveles aún mayores.