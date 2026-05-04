¿Qué se sabe hasta ahora de la implementación del Proyecto Libertad de Trump para permitir el tránsito por Ormuz?

En Estados Unidos hablan de una zona de seguridad, con una falta de detalles que desconcierta a las navieras. Irán asegura que el paso seguro por la vía marítima se debe coordinar con ellos.

Este lunes inició el Proyecto Libertad de Donald Trump, el cual -anunciado este domingo- busca guiar a buques en su tránsito por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, entre las navieras que están en la zona abunda la incertidumbre, al tener que lidiar con la falta de detalles del plan y las persistentes amenazas de Irán a quién pase por la vía marítima.

De acuerdo con las cifras más recientes ofrecidas por Organización Marítima Internacional (OMI), alrededor de 1.600 buques y casi 20.000 marineros permanecen atrapados en el Golfo Pérsico por causa del conflicto bélico iniciado el 28 de febrero. Desde entonces, además, se han reportado 37 incidentes, de los cuales 24 fueron clasificados como ataques, según el Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC, su sigla en inglés) de EEUU.

¿Qué ha señalado Estados Unidos?

Trump ofreció pocos detalles sobre el Proyecto Libertad, que, según dijo, ayudará a los barcos y sus tripulaciones que han quedado "atrapados" y que se están quedando sin alimentos y otros suministros. "Les hemos dicho a estos países que guiaremos a sus barcos para que salgan de forma segura de estas vías navegables restringidas, de modo que puedan continuar con sus negocios con libertad y sin problemas", dijo Trump en una publicación en su sitio web Truth Social.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom, su sigla en inglés) anunció que apoyaría la operación con 15.000 militares, más de 100 aeronaves terrestres y marítimas, buques de guerra y drones. El objetivo es "restablecer la libertad de navegación para el transporte marítimo comercial" a través del estrecho, según un comunicado del CENTCOM.

En tanto, el JMIC estableció un “área de seguridad reforzada” para apoyar los tránsitos, según informó este lunes, recomendando a los buques considerar cruzar la vía navegable por aguas omaníes.

¿Cómo ha respondido Irán?

La primera reacción iraní provino del poder legislativo. Ibrahim Azizi, jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de la República Islámica, advirtió que "cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Ormuz se considerará una violación del alto el fuego. ¡El estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico no se regirán por las delirantes declaraciones de Trump! ¡Nadie creerá en sus argumentos evasivos!”.

En tanto, este lunes, el mando unificado de las fuerzas armadas iraníes señaló en un comunicado que advirtió a la Armada estadounidense que no ingrese a Ormuz. “La seguridad del estrecho de Ormuz está en nuestras manos” y “el paso seguro de los buques debe coordinarse con las fuerzas armadas” de la nación persa, señalaron.

¿Qué ha ocurrido este lunes en el estrecho de Ormuz?

La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) advirtió este lunes que el nivel de amenaza marítima en Ormuz sigue siendo “crítico”, precisando que no hay indicios de desescalada en medio de la actividad militar regional.

En tanto, Bloomberg contactó a armadores y un gestor naval entre quienes hay altos niveles de incertidumbre respecto al Proyecto Libertad, por lo que demandan detalles, entre otras cosas, respecto a las minas instaladas en la vía marítimas y al riego de ataque iraníes.

Según Anil Jai Singh, vicepresidente de Indian Maritime Foundation, los comentarios de Trump crean el riesgo de una escalada involuntaria. “¿En qué orden serán escoltados estos buques? ¿Tendrán algunos buques preferencia sobre otros? ¿Qué pasa con los buques que navegan con banderas extranjeras?”, se preguntó en entrevista con Bloomberg TV. “Plantea muchas preguntas, y las respuestas no son muy claras”, agregó.