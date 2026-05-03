Trump ve posible rechazo a la propuesta de paz hasta que Irán pague un precio "suficientemente alto"

Las declaraciones de Trump en las redes sociales pusieron fin a una jornada en la que había reflexionado públicamente sobre la posibilidad de reanudar los ataques aéreos, la última señal contradictoria en su intento por poner fin a la guerra que inició hace más de dos meses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que aún no ha revisado el texto exacto de una nueva propuesta de paz iraní, pero indicó que es poco probable que la acepte, ya que los iraníes aún no han "pagado un precio lo suficientemente alto".

Las declaraciones de Trump en las redes sociales pusieron fin a una jornada en la que había reflexionado públicamente sobre la posibilidad de reanudar los ataques aéreos, la última señal contradictoria en su intento por poner fin a la guerra que inició hace más de dos meses.

El domingo, Israel ordenó a miles de libaneses que abandonen las aldeas del sur del Líbano, lo que supone una escalada de la guerra contra Hezbolá, aliado de Teherán, que se ha desarrollado en paralelo a la guerra con Irán y podría complicar aún más los esfuerzos de paz a mayor escala.

Irán ha afirmado que las conversaciones con Washington no pueden reanudarse a menos que también se mantenga un alto el fuego en el Líbano, país que Israel invadió en marzo para atacar a Hezbolá después de que el grupo disparó a través de la frontera en apoyo de Teherán.

Líbano e Israel acordaron una tregua por separado el mes pasado, pero los combates han continuado, aunque a menor escala. El ejército israelí emitió el domingo una advertencia urgente a los residentes de 11 ciudades y pueblos del sur del Líbano, instándoles a evacuar sus hogares y desplazarse al menos 1.000 metros hacia zonas abiertas.

El ejército afirmó que estaba llevando a cabo operaciones contra Hezbolá tras lo que describió como una violación del alto el fuego, y advirtió que cualquier persona que se encuentre cerca de combatientes o instalaciones de Hezbolá podría correr peligro.

La paz no parece estar más cerca

Estados Unidos e Israel suspendieron su campaña de bombardeos contra Irán hace cuatro semanas, pero no parecen estar más cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin a una guerra que ha causado la mayor perturbación jamás vista en el suministro energético mundial, ha agitado los mercados globales y ha suscitado preocupaciones sobre la posibilidad de una recesión económica mundial más amplia.

En su publicación en las redes sociales, Trump escribió: "Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no ha pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años".

El sábado, un alto funcionario iraní señaló que la propuesta consistiría, en primer lugar, en reabrir el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y poner fin al bloqueo estadounidense de Irán, dejando para más adelante las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Aunque Trump ya había dicho el viernes que no estaba satisfecho con la propuesta iraní, el sábado afirmó que aún no había escuchado todos los detalles.

"Me han hablado del concepto del acuerdo. Ahora me van a dar el texto exacto", dijo. Cuando se le preguntó si podría reanudar los ataques contra Irán, Trump respondió: "No quiero decir eso. Quiero decir, no puedo decirle eso a un periodista. Si se portan mal, si hacen algo malo, ya veremos. Pero es una posibilidad que podría ocurrir".