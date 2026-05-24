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Rodrigo Paz: las protestas están poniendo a prueba la democracia de Bolivia

En su cuarta semana, los bloqueos han interrumpido el suministro de alimentos, combustible y medicamentos hacia La Paz y la vecina ciudad de El Alto, en el oeste de Bolivia.

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 24 de mayo de 2026 a las 16:09 hrs.

Bolivia democracia
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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