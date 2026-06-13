Trump asegura que acuerdo con Irán se firmará este domingo y promete reapertura del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración está a punto de concretar un acuerdo con Irán que impediría a Teherán acceder a armas nucleares y que, según aseguró, permitirá reabrir el estrecho de Ormuz al comercio internacional.

A través de una extensa publicación en su red social Truth Social, el mandatario defendió las negociaciones impulsadas por su gobierno y las contrastó con el acuerdo nuclear alcanzado durante la administración de Barack Obama. "El acuerdo de Barack Hussein Obama con Irán, el JCPOA, fue un camino fácil y sin contratiempos hacia un arma nuclear", escribió Trump. A su juicio, el entendimiento que impulsa actualmente Washington representa "exactamente lo contrario: un muro" frente a cualquier posibilidad de desarrollo nuclear iraní.

El republicano sostuvo además que Irán habría abandonado sus aspiraciones atómicas. "Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición", afirmó. En su mensaje, Trump aseguró que el acuerdo será firmado este domingo y que, una vez concretado, "el estrecho de Ormuz estará abierto para todos", en referencia al estratégico corredor marítimo por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo.

El mandatario también defendió la estrategia de su administración hacia Teherán, señalando que la relación bilateral es "muy diferente y mejor que la que tuvieron las administraciones anteriores". Asimismo, volvió a cuestionar la política de Obama hacia la República Islámica. "A diferencia de los cientos de miles de millones de dólares que Obama les pagó, incluyendo US$ 1.700 millones en efectivo, aquí no habrá intercambio de dinero", aseguró.

Trump también hizo referencia a las capacidades nucleares iraníes y afirmó que, una vez estabilizada la situación, Estados Unidos recuperará y eliminará el material nuclear remanente. Según escribió, ese material será destruido "ya sea en Irán o en Estados Unidos". Pese a mostrarse optimista sobre el desenlace de las conversaciones, el presidente advirtió que Washington mantiene otras alternativas sobre la mesa en caso de que las negociaciones no prosperen. "Si no es así, tenemos la alternativa definitiva, que esperamos no tener que volver a utilizar jamás", señaló.