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Trump asegura que acuerdo con Irán se firmará este domingo y promete reapertura del estrecho de Ormuz

El mandatario afirmó que impedirá que Irán acceda a armas nucleares.

Por: Analy Velasco

Publicado: Sábado 13 de junio de 2026 a las 14:01 hrs.

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<p>Trump asegura que acuerdo con Irán se firmará este domingo y promete reapertura del estrecho de Ormuz</p>

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