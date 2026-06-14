Irán impulsa versiones diferentes del acuerdo mientras Estados Unidos se ciñe al calendario previsto

Los borradores conocidos comparten compromisos sobre comercio petrolero y seguridad regional, aunque difieren en aspectos sensibles como la ayuda económica a Irán y las negociaciones nucleares. La definición del pacto seguía en duda durante la jornada.

Irán hizo circular versiones contradictorias de un acuerdo provisional propuesto con Estados Unidos, incluso mientras el presidente Donald Trump, mantenía su calendario de este domingo para firmar un acuerdo.

Todos los textos -había al menos tres- incluyen elementos similares en torno a la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de las sanciones contra Irán y la apertura de la puerta a negociaciones a largo plazo sobre su programa nuclear.

Pero difieren en aspectos clave, lo que dificulta evaluar en qué medida el acuerdo resultará beneficioso para cada parte. Una discrepancia importante radica en la cantidad de ayuda financiera que Irán recibiría de inmediato o en el futuro, una preocupación para los sectores más intransigentes de Estados Unidos que no quieren que Trump ceda demasiado.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios, incluso cuando el tiempo se agotaba para que se firmara un acuerdo el domingo - en el cumpleaños de Trump-, tal como el presidente había prometido. El domingo, Fox News citó al mandatario diciendo que el acuerdo se firmaría en dos o tres horas.

En un momento dado, a primera hora del día, la posibilidad de una firma parecía cada vez más remota después de que el ejército israelí atacara la capital libanesa, afirmando que su objetivo era Hezbolá tras el lanzamiento de más proyectiles por parte del grupo respaldado por Irán contra el norte de Israel. Posteriormente, Irán prometió una respuesta. En una publicación posterior en redes sociales, Trump afirmó que Israel debería dejar de atacar el Líbano.

“Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluyendo al Líbano, y todas las partes deberían deponer las armas”, escribió Trump en redes sociales. “Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa. ¡No la echemos a perder!”.

Las distintas versiones tienen varios puntos en común. El estrecho de Ormuz se reabriría rápidamente e Irán obtendría el levantamiento de las sanciones para vender petróleo. Un acuerdo pondría en marcha el plazo para semanas de negociaciones sobre el futuro del programa nuclear iraní.

Sin embargo, presentan diferencias importantes. Una versión del texto, a la que tuvo acceso Bloomberg News, sugiere que Estados Unidos y sus socios regionales creen un programa para la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán con una financiación mínima de US$ 300.000 millones en caso de alcanzarse un acuerdo definitivo. Según el borrador, el programa nuclear iraní será el tema de las negociaciones posteriores.