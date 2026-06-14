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Irán impulsa versiones diferentes del acuerdo mientras Estados Unidos se ciñe al calendario previsto

Los borradores conocidos comparten compromisos sobre comercio petrolero y seguridad regional, aunque difieren en aspectos sensibles como la ayuda económica a Irán y las negociaciones nucleares. La definición del pacto seguía en duda durante la jornada.

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 14 de junio de 2026 a las 15:11 hrs.

acuerdo conflictos internacionales Trump Irán
<p>Irán impulsa versiones diferentes del acuerdo mientras Estados Unidos se ciñe al calendario previsto</p>

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