Elecciones en Perú: Con casi el 100% de las actas escrutadas Fujimori mantiene leve ventaja sobre Sánchez
Con el 98.327% de las actas escrutadas, la representante de Fuerza Popular se queda con el 50.012% de las preferencias, frente al 49.988% de Roberto Sánchez.
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La tensión se mantiene al máximo en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú. Con el 98,327% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la disputa por la Casa de Pizarro continúa extremadamente ajustada, aunque ahora con una leve ventaja para Keiko Fujimori.
Según la última actualización oficial, la candidata de Fuerza Popular alcanza el 50,012% de los votos, equivalente a 9.043.934 sufragios, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, obtiene el 49,988%, con 9.039.415 votos.
La diferencia entre ambos candidatos es de 4.519 votos, en una elección marcada por cambios constantes en el liderazgo durante los últimos días de escrutinio.
El periodista y analista político Augusto Álvarez Rodrich señaló recientemente a Diario Financiero que "hay algunas tendencias que parecen reflejar que podría estar ganando Keiko Fujimori, porque una parte importante de los votos que faltan por contabilizarse vienen desde el extranjero, donde presumiblemente ella tiene más votos que Sánchez".
Aún restan 1.673 % de Actas para envío al JEE, mientras que no quedan actas pendientes de procesamiento, por lo que el resultado definitivo podría conocerse en las próximas horas.
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