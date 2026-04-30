Ricardo Orsini, el padre de la exdiputada del FA que produce los grandes eventos corporativos
El seminario de BTG de la semana pasada, donde el Presidente Kast ahondó en su plan económico, fue sólo uno de los tantos eventos que ha producido Ricardo Orsini, padre Maite Orsini, quien lleva más de dos décadas, con su productora Imak, organizando los eventos corporativos de gran escala en nuestro país.
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Actualmente mantienen clientes constantes a Santander, Entel, Enel, Itaú y Walmart. Sin embargo, según cuenta Orsini, el modelo de negocio se basa mayoritariamente en licitaciones: “Nuestra vida es licitación, licitación, licitación”, resume.
Antes de fundar Imak, Ricardo Orsini fue padre -recién salido del colegio- junto a la actriz Maite Pascal, a quien conoció en 1986 participando en la sección Solteras sin compromisos del programa Sábado Gigante. Ese mismo año ingresó a estudiar Publicidad en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera.
Ricardo Orsini buscaba trabajar con BTG Pactual desde hace tiempo. El vínculo se generó a través de uno de sus “secuaces” -universitarios de entre 21 y 25 años que apoyan la operación de los eventos- cuya madre estaba en el área de comunicaciones del banco. “Le dije: ‘Dale mi nombre a tu mamá, en algún momento me puede invitar a una licitación’”, cuenta.
Con ello, para su presentación, Orsini mostró las mismas imágenes de los eventos pasados y fue marcando lo que, según él, había que mejorar. A partir de eso propuso cambios completos en el evento: cómo se veía, cómo se armaba el espacio y cómo se vivía la experiencia.
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