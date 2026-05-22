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Los negocios de Messi que lo llevaron a superar los US$ 1.000 millones de patrimonio

Esta semana, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el delantero argentino superó los US$ 1.000 millones de patrimonio neto y se convirtió en uno de los pocos deportistas en llegar a esta categoría. De hecho, el único futbolista activo que aparecía en la lista antes era Cristiano Ronaldo.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 19:03 hrs.

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<p>Los negocios de Messi que lo llevaron a superar los US$ 1.000 millones de patrimonio</p>

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