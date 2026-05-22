Los negocios de Messi que lo llevaron a superar los US$ 1.000 millones de patrimonio

Esta semana, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el delantero argentino superó los US$ 1.000 millones de patrimonio neto y se convirtió en uno de los pocos deportistas en llegar a esta categoría. De hecho, el único futbolista activo que aparecía en la lista antes era Cristiano Ronaldo.

En 2023, tras rechazar una oferta saudí que ascendía a US$ 400 millones anuales, Messi optó por fichar por el Inter Miami, donde negoció un contrato que incluyó salario, bonos, acuerdos ligados a ingresos televisivos y una opción para adquirir acciones del club luego de retirarse. Así, la remuneración anual total del argentino bordea los US$ 80 millones.

Pero la fortuna de Messi no proviene sólo del fútbol. El rosarino consolidó una estructura empresarial diversificada en hotelería, industria inmobiliaria, gastronomía, bebidas, moda, tecnología y entretenimiento.

Uno de sus principales ingresos proviene de Edificio Rostower Socimi, firma de inversión inmobiliaria en España valorizada en unos US$ 232 millones. Además, posee Explotaciones Rosotel, una empresa hotelera ligada a la cadena MiM Hotels, operada junto a Meliá Hotels International y con activos en Ibiza, Mallorca, Sitges, Baqueira, Cádiz y Andorra.

Por otro lado, en 2022 Messi creó Play Time Sports-Tech Holdco, un holding de inversiones con sede en San Francisco enfocado en deportes, medios y tecnología. Además, ingresó como socio estratégico de El Club de la Milanesa, cadena argentina con más de 70 sucursales en su país. También lanzó la bebida deportiva hidratante Más+ by Messi en alianza con Mark Anthony International.

A eso se suma The Messi Store, su marca de ropa desarrollada junto a Virginia Hilfiger y liderada por su hermana María Sol Messi; una línea de perfumes distribuida en Estados Unidos; y Lionel Collection, una línea de vinos premium elaborada junto a la bodega suiza MM Winemaker. En 2024, además, lanzó 525 Rosario, una productora audiovisual con sedes en Miami y Los Ángeles.

En 2026 adquirió el 100% del UE Cornellà, club español de la quinta división enfocado en desarrollo juvenil. La operación se sumó a Deportivo LSM, equipo uruguayo fundado junto a Luis Suárez, y Leones de Rosario, en Argentina. Además, desde 2023 también es copropietario de KRÜ Esports, el equipo creado por Sergio “Kun” Agüero.

Todos estos negocios están agrupados bajo Limecu España 2010, el holding a través del cual Messi gestiona sus derechos de imagen, contratos comerciales y distintas participaciones empresariales.